«Туалетную бумагу в номер и воду пришлось требовать с боем» 4 7.11.2023, 12:02

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Новые приключения белорусов на отдыхе в Египте.

К сожалению, даже скрупулезный подход к бронированию и выбора отеля, ранняя предоплата и мониторинг отзывов – не всегда бывает гарантией хорошего отдыха. Сразу несколько белорусских семей стали заложниками неразберихи и недобросовестности тех, кто должен отвечать за их комфорт.

Сайт Newgrodno.by рассказал, как долгожданная поездка в Египет превратилась из отдыха мечты в испытание нервов.

Гродненец Алексей еще в августе забронировал для семьи отдых в двух понравившихся ему отелях в Хургаде. Деньги внес вовремя, документы получил на руки и настраивался на комфортный отдых.

«Туроператором у нас была компания «ТезТур», — подчеркивает мужчина.

Он говорит, что вылет из Минска на час задержали. Обычная история для чартеров, но она стала лишь первым тревожным звоночком.

«В Хургаду мы прибыли ночью. Прошли все процедуры в аэропорту и сели в автобус. Тут то все и началось: какой-то местный мужчина, представившийся начальником всех гидов «ТезТура» в Хургаде, заявил, что моя семья, а также еще несколько человек вместо забронированного отеля поедут отдыхать в другой», — вспоминает Алексей.

На возмущение людей ответы были хамские. Мол, не устраивает этот отель, можете лететь назад в Беларусь.

«Мы забронировали отель в центре Хургады с хорошим пляжем и питанием, а нас отвезли в пустыню на окраину города», — вспоминает турист.

«Разборки» продолжались до утра. Туристы сами попробовали попасть в забронированный отель, но на «ресепшене» им отвели, что оплата за номера от оператора так и не поступила.

«Спустя некоторое время появился мужчина, назвавший себя директором отеля. Он пояснил, что оператор «ТезТур» разорвал все контрактные отношения с отелем, никаких оплат не поступало, все брони туристов были оператором аннулированы. Заселять они никого естественно не будут», — возмущается Алексей.

Попытки добиться решения вопроса с представителями турфирм в Беларуси ничего не дали. Туристам предложили переехать в другой отель. Мол, он даже выше статусом и «звездностью», чем тот, который они бронировали. «Но мы же прекрасно понимаем, что крепкая «четверка» в Египте бывает куда лучше дешевой «пятерки»», — говорит мужчина.

По его словам, пришлось перебраться в предложенный отель. Но отдых окончательно испорчен.

«Уровень обслуживания, как и ожидалось, там просто никакой. Состояние номера вы можете видеть на фото», — рассказывает Алексей.

Вот только пару «забавных» историй. Мужчина говорит, что туалетную бумагу в номер пришлось «выбивать» на ресепшене с боем. Принесли ее только спустя сутки. С питьевой водой такая же история. «Если в бутылке в номере есть хоть чуть-чуть воды, то новую вам не выдадут», — сетуют туристы. На это накладывается хамское отношение персонала в баре и столовой.

«Что будем делать? Правду искать сложно. Опытные юристы большой турфирмы наверняка выкрутят ситуацию в свою пользу. Просто сделаем выводы для себя. А еще пусть наша ситуация будет примером для других. Обиднее всего то, что представители «ТезТур» так и не извинились перед нами», — говорит Алексей.

Кстати, его история не единственная. Следом в редакцию Newgrodno.by прилетело письмо из Шарм-эль-Шейха. На этот курорт вместе с семьей отправилась Наталья из Волковыска. Оператором, к слову, также был «ТезТур».

«По прилету мы узнали, что поедем не в тот отель, что бронировали. Нам пояснили, мол, технический сбор. Три дня отдыха прошли в нервотрепке и переговорах. Ведь предложенные оператором для отдыха варианты нас совершенно не устраивали», — рассказывает Наталья. По ее словам, в такой ситуации оказались пять семей из Беларуси.

Лишь после этого их переселили в отель, который устроил белорусов по соотношению уплаченных денег и качеству. «Будьте внимательны, можете оказаться не там, где планировали», — советует другим туристам Наталья.

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