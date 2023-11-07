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«Пока русские Вани гибнут, Симоньян весело танцует»

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  • 7.11.2023, 12:16
  • 2,460
«Пока русские Вани гибнут, Симоньян весело танцует»

Украинский журналист Гордон показал скандальное видео с российской пропагандисткой.

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон высмеял главную пропагандистку российского ТВ Маргариту Симоньян.

На своей странице в Instagram, Гордон опубликовал видео, как Симоньян танцует некий танец под восточные мотивы. При этом видно, что все действие происходит в ресторане. Между тем, сама Симоньян выглядит, как будто забежала на банкет с пробежки.

На ней - спортивные кроссовки, лосины и балахонистый тренч. На голове - спортивная кепка.

«Пока русские Вани бездарно гибнут в полях и лесах Украины, отправляющая их туда Симоньян весело танцует. Все по плану?» - написал Дмитрий Гордон.

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