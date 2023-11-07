Задержан заместитель министра внутренних дел Дагестана 7.11.2023, 12:24

Руфат Исмаилов (Фото: МВД России)

У него дома и на рабочем месте проходят обыски.

Российские силовики задержали заместителя министра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова.

Об этом пишут ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

По данным «РИА Новости», Исмаилова подозревают во взятке. У него дома и на рабочем месте проходят обыски.

Напомним, что аэропорт столицы Дагестана Махачкалы вечером 29 октября захватила толпа, которая искала «беженцев из Израиля». Пострадали более 20 человек, аэропорт был разгромлен. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

По последним данным, силовики задержали 83 участников погрома.

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