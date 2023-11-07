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Нобелевского лауреата Алеся Беляцкого поместили в ПКТ

  • 7.11.2023, 12:29
  • 2,716
Нобелевского лауреата Алеся Беляцкого поместили в ПКТ
Алесь Беляцкий

Об этом сообщила жена правозащитника.

Правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого в колонии поместили в ПКТ. Об этом сообщила его жена Наталья Пинчук во время выступления на Всемирном форуме за демократию в Страсбурге, сообщает «Весна».

«Сёння дамагацца безумоўнай свабоды для Алеся Бяляцкага, для ўсіх беларускіх палітычных вязняў, дамагацца свабоды для Беларусі — гэта значыць адстойваць мірную будучыню Беларусі. І Украіны, і нашага рэгіёну, а значыць, і свету ў цэлым. Свабода — гэта мір», — сказала Пинчук.

2 мая стало известно, что Беляцкого перевели в колонию №9 в Горках.

В марте 2023 года Нобелевского лауреата и главу правозащитного центра «Весна» Алеся Беляцкого приговорили к 10 годам колонии.

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