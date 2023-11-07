«Затрепетали дома, окна, земля»: на военном аэродроме РФ в Таганроге раздались мощные взрывы 6 7.11.2023, 12:35

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Сообщается об атаке ракетами ATACAMS.

В российском городе Таганрог утром 7 ноября раздался мощный взрыв недалеко от аэропорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По данным местных жителей, около часа назад в окрестностях Таганрога раздался мощный взрыв. Как утверждают очевидцы, «затрепетали дома, окна, земля».

«Около часа назад в окраинах Таганрога прогремел мощный взрыв. Где-то затряслись дома, окна, земля... Это все произошло рядом с аэропортом. Возможно, самолет так громко приземлился, но это не точно, ведь так громко еще и с дымом они не приземляются. Многие думают, что это СВО, так что эта версия тоже не исключена. Остается гадать, что случилось», – пишет один из пабликов Таганрога.

Как сообщается, взрыв произошел рядом с аэропортом. В сети публикуют кадры с места событий, на которых виднеется дым.

Также в российских пабликах предполагают, что по аэродрому в Таганроге были нанесены удары ракетами ATACAMS.

«В Ростовской области очень громко. С мест передают о «прилете» около аэродрома. Там находились наши военные птички», - говорится в сообщении.

Якобы два самолета уже получили повреждения, однако информация нуждается в подтверждении.

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