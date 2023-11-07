Как изменились цены на лекарства в Беларуси на примере одной аптеки 5 7.11.2023, 12:45

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Интересная динамика в рублях и процентах.

Сайт BAR24 сравнил цены на лекарства и средства медицинского назначения в ноябре 2022 и 2023 года в одной из аптек города Барановичи.

В список вошли наиболее ходовые лекарства и медицинские товары, которые были в продаже на момент мониторинга в ноябре 2022 года и в ноябре 2023-го в одной и той же аптеке Барановичей. Большинство препаратов — белорусского производства.

Что подорожало

Если смотреть в рублях и копейках, то покажется, что цены на лекарства из списка за год не сильно изменились. Самый большой плюс — это 1,48 руб. у одного из препаратов. Все остальное — до рубля.

А вот если смотреть в процентах, то тут все серьезнее. И медпрепараты многие белорусы покупают чуть ли не каждый месяц, а кому-то и не один нужен.

В тройку медпрепаратов и изделий, которые больше всего подорожалі за год, вошли мукалтин, валидол и вата.

Мукалтин (в упаковке 30 таблеток) за этот период «вырос» с 2,73 до 3,56 рубля. Подорожал в 1,3 раза!

Валидол, который есть в домашней аптечке практически каждого белоруса, за год прибавил почти рубль (или 28%). А вот сама упаковка хорошо «похудела»: если в ноябре прошлого года 50 таблеток стоили 3,2 руб., то сейчас 4,1 руб. стоят 30 таблеток.

Обычная стерильная вата за год подорожала на треть, прибавив в цене 71 копейку.

В списке подорожавших товаров также оказались анальгин, ацетилсалициловая кислота (аспирин), валидол, галозолин, кардиомагнил, каптоприл, нитроглицерин, панкреатин, темпалгин, йод, мазь Вишневского.

Какие лекарства подешевели

В списке лекарственных препаратов, которые сравнивали, есть и подешевевшие за это время.

Больше всего «потеряла» настойка боярышника (50 мл) — минус 30%: в ноябре 2022 года она стоила 1,6 млрд руб., теперь — 1,11.

Значительно подешевели бактерицидный лейкопластырь (минус 26%) и нестерилизованный бинт (минус 19%).

Среди препаратов медицинского назначения из списка только один остался по той же цене, что и год назад. Это гематоген с арахисом. И в ноябре прошлого года, и сейчас его цена — 90 копеек.

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