Перевести деньги из РФ в Беларусь стало дороже, чем в Армению и Кыргызстан
- 7.11.2023, 13:19
«Почта России» установила новую комиссию.
Новую услугу срочных денежных переводов в Беларусь из России запустила «Почта России», сообщает ТАСС. Сумма выдается получателю в белорусских рублях по курсу Нацбанка и, как утверждает компания, доступна ему сразу после отправки.
Переводы можно будет забрать в любом отделении «Белпочты» с работающим интернетом. Услуга работает и в обратном направлении: в России получатель сможет забрать перечисление в рублях по курсу Банка России на дату получения более чем в 30 тысячах отделений «Почты России».
Тариф за срочный международный перевод в Беларусь (аналог банковского перечисления через платежные системы) установлен на уровне 1,8%.
Аналогичную услугу «Почта России» предоставляет и для переводов в Армению и Кыргызстан — но для этих направлений она обходится дешевле: в 0,9% и 1,2% соответственно.