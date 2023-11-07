Перевести деньги из РФ в Беларусь стало дороже, чем в Армению и Кыргызстан 7.11.2023, 13:19

«Почта России» установила новую комиссию.

Новую услугу срочных денежных переводов в Беларусь из России запустила «Почта России», сообщает ТАСС. Сумма выдается получателю в белорусских рублях по курсу Нацбанка и, как утверждает компания, доступна ему сразу после отправки.

Переводы можно будет забрать в любом отделении «Белпочты» с работающим интернетом. Услуга работает и в обратном направлении: в России получатель сможет забрать перечисление в рублях по курсу Банка России на дату получения более чем в 30 тысячах отделений «Почты России».

Тариф за срочный международный перевод в Беларусь (аналог банковского перечисления через платежные системы) установлен на уровне 1,8%.

Аналогичную услугу «Почта России» предоставляет и для переводов в Армению и Кыргызстан — но для этих направлений она обходится дешевле: в 0,9% и 1,2% соответственно.

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