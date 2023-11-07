Предателя Царева впервые показали после покушения на него 7.11.2023, 13:27

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Коллаборант раскрыл детали «следствия».

Предатель Украины Олег Царев дал первый комментарий российским пропагандистам после покушения на него. По его словам, спецслуджбы России якобы задержали первых подозреваемых.

Царев поделился с пропагандистами «радостью», что его в первый раз выпустили на улицу и дали телефон, чтобы почитать Telegram. Сюжет с предателем опубликовали кремлевские СМИ, передает obozrevatel.com.

Особые слова «благодарности» предатель Украины выразил сотрудникам спецслужб России. Также он заявил, что по делу о «покушении» были задержаны первые подозреваемые. При этом Царев не исключил, что в будущем россияне задержат еще кого-нибудь, кого сочтут «причастным к покушению».

«Понимаете, следствие еще идет. Судя по всему, были задержания, возможно, еще будут. Я не имею права рассказывать подробности. Но хочу сказать, что очень сильно помогло то, что на работе были камеры, и показания сотрудников», – заявил предатель.

Кроме того, предатель сказал, что к покушению причастны «террористы» и намекнул, что его якобы хотели убить украинские власти.

Напомним, в ночь на 27 октября, согласно сообщениям российских СМИ, в Ялте было совершено покушение на Царева. Неизвестный выстрелил в него два раза в его же доме – и сбежал. Впоследствии предателя обнаружили на полу без сознания и с большой кровопотерей. Он госпитализирован, как уверяют в РФ – в тяжелом состоянии.

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