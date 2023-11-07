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Предателя Царева впервые показали после покушения на него

  • 7.11.2023, 13:27
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Предателя Царева впервые показали после покушения на него

Коллаборант раскрыл детали «следствия».

Предатель Украины Олег Царев дал первый комментарий российским пропагандистам после покушения на него. По его словам, спецслуджбы России якобы задержали первых подозреваемых.

Царев поделился с пропагандистами «радостью», что его в первый раз выпустили на улицу и дали телефон, чтобы почитать Telegram. Сюжет с предателем опубликовали кремлевские СМИ, передает obozrevatel.com.

Особые слова «благодарности» предатель Украины выразил сотрудникам спецслужб России. Также он заявил, что по делу о «покушении» были задержаны первые подозреваемые. При этом Царев не исключил, что в будущем россияне задержат еще кого-нибудь, кого сочтут «причастным к покушению».

«Понимаете, следствие еще идет. Судя по всему, были задержания, возможно, еще будут. Я не имею права рассказывать подробности. Но хочу сказать, что очень сильно помогло то, что на работе были камеры, и показания сотрудников», – заявил предатель.

Кроме того, предатель сказал, что к покушению причастны «террористы» и намекнул, что его якобы хотели убить украинские власти.

Напомним, в ночь на 27 октября, согласно сообщениям российских СМИ, в Ялте было совершено покушение на Царева. Неизвестный выстрелил в него два раза в его же доме – и сбежал. Впоследствии предателя обнаружили на полу без сознания и с большой кровопотерей. Он госпитализирован, как уверяют в РФ – в тяжелом состоянии.

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