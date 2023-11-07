Белорус вез через границу поддельные права и даже не собирался показывать их литовским пограничникам 7.11.2023, 13:42

Но теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Перед вами поддельные белорусские водительские права, которые обнаружили литовские пограничники у мотоциклиста. Все произошло в субботу вечером, пишет «АвтоГродно».

Белорус на Suzuki GSX 600 ехал из Литвы в Беларусь через пункт пропуска «Лаворишкес» (с нашей стороны «Котловка»).

В литовском пункте пропуска 36-летний мужчина предъявил недействительные международные водительские права, которые перестали действовать в марте этого года. На просьбу предоставить действительный документ белорус заявил, что у него его нет.

Пограничники решили обыскать мотоциклиста и обнаружили у него белорусские водительские права, которые вызвали у них подозрение. Белорус рассказал, что он купил их четыре года назад в России за 600 евро.

Документ был рассмотрен более тщательно. По предварительным данным, это подделка.

В связи с этим мужчину задержали.

По факту подделки документа или его хранения в полиции начато досудебное расследование.

Гражданина Беларуси оштрафовали на 140 евро за управление транспортным средством без права управления им. Владение поддельным документом наказывается арестом или лишением свободы на срок до четырех лет.

Мотоцикл, на котором приехал мужчина, временно хранится на стоянке временного содержания в ПП «Лаворишкес».

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