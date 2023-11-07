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ХАМАС отказался освобождать российских заложников после переговоров в Москве

  • 7.11.2023, 13:56
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ХАМАС отказался освобождать российских заложников после переговоров в Москве

Террористы удерживают до восьми российских граждан.

Террористическое движение ХАМАС не стало освобождать двух израильских заложниц с российскими паспортами. Как заявил член политбюро организации Абу Марзук в интервью BBC, их отпустят только при условии прекращения боевых действий со стороны Израиля. После этого группировка передаст заложниц Красному Кресту.

Сведения о количестве российских заложников в Газе расходятся: российский посол в Израиле Анатолий Викторов утверждал, что их трое, Марзук сообщил российским СМИ о запросе России на установление местонахождения восьми граждан. В ответ на вопрос о судьбе других заложников Марзук заверил, что они будут освобождены, но подчеркнул необходимость прекращения военных действий для этого.

Судьбу заложников Абу Марзук и другие представители ХАМАС ранее обсудили с российскими дипломатами в Москве 26 октября. «Были проведены консультации в соответствии с российской позицией по немедленному освобождению иностранных заложников, находящихся в секторе Газа. Также обсуждались вопросы, связанные с обеспечением эвакуации российских и других иностранных граждан из палестинского анклава», — гласит заявление МИД России.

Газета The Wall Street Journal сообщала 21 октября, что США, Израиль и Катар также пытались провести переговоры с ХАМАС об освобождении 50 заложников, однако они завершились неудачей. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от ХАМАС освобождения всех заложников без предварительных условий и подчеркнул готовность к совместной работе для возвращения захваченных людей.

ХАМАС утверждает, что в заложниках у них находятся более 200 израильтян и несколько десятков иностранцев, включая граждан России. Одним из главных условий для переговоров они называют отказ Израиля от наземной операции. По данным Израиля, в Газе удерживают около 240 заложников, некоторые из них — с двойным гражданством.

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