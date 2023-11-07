Ударная подводная лодка США вошла в Персидский залив 7.11.2023, 14:19

Florida способна нести до 154 ракет «Томагавк».

Атомная ударная лодка Florida, которая способна нести до 154 ракет «Томагавк», прибыла в районе Персидского залива, поскольку США демонстрируют силу для сдерживания Ирана. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Пентагон развернул подводную лодку, которая имеет атомный двигатель, но без ядерного оружия. Прибытие Florida активизирует усилия Министерства обороны, чтобы отговорить Иран от осуществления, как он говорит, прокси-атак на Израиль или новых нападений на американские силы в Ираке и Сирии.

Подводная лодка может нести до 154 ракет «Томагавк» или размещать до 66 «морских котиков», которые способны тайно покинуть судно через передние носовые отсеки.

Ее развертывание в Персидском заливе стало по меньшей мере вторым в этом году. В апреле Военно-морские силы опубликовали фотографию этой подводной лодки, которая прошла через Суэцкий канал на пути к Красному морю после развертывания в Средиземном море.

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