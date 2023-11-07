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«В Беларуси никому не кланялись, а давали по зубам»

  • 7.11.2023, 14:24
«В Беларуси никому не кланялись, а давали по зубам»

Зачем Лукашенко памятник Невскому?

Памятник Александру Невскому в Минске (не первый в Беларуси) — свидетельство полного незнания и пренебрежения собственной историей, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Буквально на днях, кстати, Путин рассказал свое видение заслуг Александра Невского. И, наверное, впервые прозвучала полуправда. Заслугой Александра Невского является то, что он ездил в Золотую орду за ярлыком. И именно это позволило сохраниться скрепам и самобытности и выстроит бастион для зловредного Запада.

В то же самое время на наших землях никто никому не кланялся, а давал по зубам. И уровень развития был не в пример выше.

Памятник Невскому является подтверждением кремлевской парадигмы власти, которая близка и синепалому — кланяться кому угодно, лишь бы получить ярлык. Москва — Орде, сейчас Китаю. А синепалый — России.

Ничего общего с традициями, историей и культурой Беларуси ни памятник, ни окурок с синепалым не имеют.

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