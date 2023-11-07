Каким Запад видит поражение России 4 Вадим Огрызко

7.11.2023, 14:36

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ВЛАДИМИР ОГРЫЗКО

ФОТО: PHL

Начнется новая история.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что целью Европейского Союза является устойчивый и справедливый мир в Украине, а не замороженный конфликт. Как же перевести это с дипломатического языка на общеупотребительный? Эта правильная фраза означает, что Европейский Союз хочет быть с нами и помочь для того, чтобы мы стали частью Европы. И я думаю, что это на самом деле и является той конечной целью, которую себе поставил Европейский Союз. Конечно, понимая, что мы должны делать то, что должны делать, а Европейский Союз будет нам в этом помогать. Но если мы ставим своей политической целью ассоциацию Украины с Европейским Союзом, то это означает, что мы решаем вопрос о том, что должен быть мир прочный, четкий и справедливый. Я понимаю, что она не может говорить о евроатлантической интеграции, это, так сказать, не с ее кафедры. Но думаю, что если продолжать эти пункты Урсулы фон дер Ляйен, то первым должна стоять евроатлантическая интеграция нашей страны. Потому что это и будет означать, что мир будет справедливым, что мир будет устойчивым и что Российская Федерация никогда больше (если она, конечно, сохранится в границах, в которых есть сегодня) не сможет ставить под угрозу мир не только в Украине, но и во всей Европе.

Следовательно, приоритетность вступления Украины в НАТО — это единственный способ поставить точку в посягательствах России не только на ситуацию в Украине, но и на европейский мирный порядок. А значит, это будет означать поражение России и в глобальном плане, и это действительно будет началом истории. Помните, в начале 1990-х, известный американский политолог Фрэнсис Фукуяма говорил о конце истории, правда, имея совсем другое в виду. Так вот, я думаю, что после поражения России, на самом деле, история начнется. История новая, которая будет иметь совсем другие подходы и принципы. Пока что, пока Россия является такой, какой она есть, к сожалению, мы можем констатировать, что наступил конец предыдущей истории, и Россия является причиной этого конца.

И евроатлантическая цивилизация, мне кажется, не готова кардинально ответить на вопрос, что является ее конечной целью в этой войне. И это как раз самая большая проблема. Потому что если ты не имеешь четкого понимания конечной цели, то ты не можешь подобрать инструменты для ее достижения. Ну, это же очевидные вещи, здесь не надо быть академиком. Поэтому формула «Мы будем поддерживать, сколько это нужно», она, конечно, прекрасна, только не дает ответа на вопрос «А сколько и для чего будет нужно?». И это, как раз, мне кажется, сегодня является ключевым моментом в наших переговорах с Западом.

Нам надо четко и ясно понять, что же наш родной Запад, который нам помогает, и большое ему за это спасибо, понимает под тем, сколько и к чему надо идти. Вот если мы имеем целью поражение России, то давайте определим, что такое поражение России. Это просто изгнание ее с территории Украины? Да, это поражение. Изменение политического режима в России? Да, это поражение. Проведение в России мероприятий по демилитаризации этой территории? Это поражение. И так далее, и так далее. То есть есть много вещей, которые мы должны сформулировать, и тогда будет понятно — а что же нам делать для того, чтобы этих целей достичь. Потому что Сунь Цзы в свое время говорил о том, что отсутствие видения победы — это суета перед поражением.

А стоять с нами столько, сколько потребуется, означает, что мы должны объяснить, сколько надо и чего для того, чтобы было нужно. Мне кажется, что наша ошибка заключается в том, что мы проглатываем эти формулы без того, чтобы объяснить нашим западным партнерам, собственно, нашу цель. Мы должны формулировать свои требования и требования очень четкие и ясные. Ну, конечно, сейчас мы говорим о формуле мира Зеленского. Она правильная, но она не раскрыта. То есть, есть общее положение. А что за ним? А что для этого надо сделать? То есть, это все те вещи, которые должны быть доведены до последней запятой и точки, чтобы у тех, кто будет работать по тому или по другому направлению, было четкое видение «А что же мы хотим сделать для Украины, чтобы она победила?» Поэтому я здесь бы больше говорил о нашей еще не до конца доведенной линии. Давайте мы начнем с себя. Формулируем четко и ясно. Наше видение победы. Один пункт, второй пункт, третий пункт, пятый пункт. Мы его предлагаем нашим партнерам. Возможно, с чем-то они не согласятся. Тогда начинаются переговоры по тому, что мы уточняем, что мы меняем, что мы добавляем и так далее. Вот, собственно, технология, которая стара, как мир. Просто за нее надо взяться и навязывать, если хотите, свою точку зрения.

Вадим Огрызко, New Voice

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