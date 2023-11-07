Зеленский заявил, что Украина получила дополнительные NASAMS 7.11.2023, 15:15

1,352

Они уже стали на боевое дежурство.

Украина получила дополнительные системы противовоздушной обороны NASAMS. Они уже стали на боевое дежурство и будут хорошим усилением ПВО накануне зимы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет президента Украины Владимира Зеленского по итогам проведенного селектора.

- Получил отчеты о поступлениях боеприпасов, техники и оборудования за последние сутки. На боевое дежурство стали дополнительные системы NASAMS от партнеров. Своевременное усиление нашей ПВО к зиме, - рассказал он.

Комментируя ситуацию на фронте, президент отметил, что боевые действия продолжаются на Купянском, Бахмутском, Авдеевском направлениях и на юге.

- Заслушали данные разведок по ситуации на ВОТ, в Черноморском регионе и в странах ОДКБ. Служба безопасности отчиталась о своих контрразведывательных мерах, - добавил Зеленский.

Системы NASAMS для Украины

NASAMS - это норвежский передвижной зенитно-ракетный комплекс, который может выпустить 72 ракеты за 12 секунд. Его применяют для сбития самолетов, вертолетов и крылатых ракет в радиусе до 40 км.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».