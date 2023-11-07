Зеленский заявил, что Украина получила дополнительные NASAMS
- 7.11.2023, 15:15
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Они уже стали на боевое дежурство.
Украина получила дополнительные системы противовоздушной обороны NASAMS. Они уже стали на боевое дежурство и будут хорошим усилением ПВО накануне зимы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет президента Украины Владимира Зеленского по итогам проведенного селектора.
- Получил отчеты о поступлениях боеприпасов, техники и оборудования за последние сутки. На боевое дежурство стали дополнительные системы NASAMS от партнеров. Своевременное усиление нашей ПВО к зиме, - рассказал он.
Комментируя ситуацию на фронте, президент отметил, что боевые действия продолжаются на Купянском, Бахмутском, Авдеевском направлениях и на юге.
- Заслушали данные разведок по ситуации на ВОТ, в Черноморском регионе и в странах ОДКБ. Служба безопасности отчиталась о своих контрразведывательных мерах, - добавил Зеленский.
Системы NASAMS для Украины
NASAMS - это норвежский передвижной зенитно-ракетный комплекс, который может выпустить 72 ракеты за 12 секунд. Его применяют для сбития самолетов, вертолетов и крылатых ракет в радиусе до 40 км.