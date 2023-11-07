«Крым уязвим»: эксперт рассказал, как ВСУ нашли брешь в российской ПВО 7.11.2023, 15:22

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Александр Мусиенко

Есть целый комплекс действий для подготовки к таким атакам.

На днях ВСУ поразили судоремонтный завод в Керчи и российский корабль «Аскольд». Примечательно, что Украине удалось пробить самое защищенное место российской ПВО — возле Крымского моста.

Как это удалось? За комментарием сайт Charter97.org обратился к военному эксперту, руководителю украинского Центра военно-правовых исследований Александру Мусиенко:

— Чтобы не раскрывать всех деталей, скажу, что есть целый комплекс действий для подготовки к таким атакам. Подготовительный этап, предшествующий реализации, продолжается длительный период. Как правило происходит разведка обстановки, средств ПВО противника и концентрации сил.

Затем идет дезориентация ПВО противника с использованием дронов и других средств для того, чтобы проверить и все обнаружить. Потом наносятся удары по зенитно-ракетным комплексам, непосредственно по системам ПВО. После того, как подавляется эта система, наносятся удары ракетами.

Как правило наносятся удары авиацией, делается это с большим риском, ведь иногда необходимо подлететь либо непосредственно к линии боевого столкновения, либо даже осуществить залет на территорию, которая может уже контролироваться и просматриваться радиолокационными станциями и ЗРК врага. Это очень рискованные действия, но риск оправдан.

Мы видим, что удается наносить удары по средствам ПВО, а потом уже готовиться к более масштабной атаке с нанесением ударов по объектам, катерам, судоремонтным заводам и так далее.

Обратите внимание, что атаке на Севастопольский завод, на штаб-квартиру Черноморского флота, предшествовали удары по системам ПВО России. Тогда были С-400 в западной части Крыма, а уже после был нанесен удар.

Сейчас удар произошел на выходных, а накануне, в понедельник, был нанесен удар по комплексу С-300, который осуществлял прикрытие, а также радару. Всегда таким ударам предшествует подавление ПВО (это очень важно), а потом уже непосредственно проводится операция, которая имеет комплексный характер — совместные действия различных подразделений и родов войск.

— Мы видели несколько ударов по российской ПВО в Крыму. Насколько сегодня российская ПВО в Крыму способна к защите?

— Скажу так, способна. Они еще не утратили свои возможности, но особенность Крыма в том, что это же полуостров. Понимаете, они не могут силы ПВО куда-то сдвинуть с полуострова. Подвинут они их на 10-20 км, но все равно дальше море, всё.

Крым уязвим. С одной стороны, плюс для России в том, что это небольшая территория, которую можно насытить средствами ПВО и прикрывать. Мы же сталкиваемся с эшелонированной системой, в которой тяжелее находить бреши и поражать ее Но все равно у нас есть противорадиолокационные ракеты, плюс наши диверсанты проводят операции. Возможности есть.

С другом стороны, понимаете, поразили систему — всё, на ее месте будет следующая, а мы уже приблизительно понимаем, где она находится и так далее, потому что площадь, которая прикрывается, небольшая.

Как бы они не пытались спрятаться, все равно понятно, в каком радиусе они находятся.

— Может ли настать момент, когда Украина сможет уничтожать любые цели на полуострове? Какие для этого должны быть выполнены условия?

— Мы над этим работаем. Украине для этого необходимо, чтобы была возможность одновременно наносить комбинированные удары различными типами вооружений: баллистическими ракетами ATACMS, крылатыми ракетами типа Storm Shadow, дронами.

Нам необходимо дезориентировать ПВО противника. Дезориентацию ПВО использовала и Россия, но мы может гораздо эффективнее. Просто для этого нам необходимо больше средств поражения.

Украина ставит цели и задачи по уничтожению военной инфраструктуры российских войск в Крыму и проведению демилитаризации полуострова от российского военного присутствия.

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