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«Какой цирк брать мои фото для таких видео»

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  • 7.11.2023, 15:26
  • 1,624
«Какой цирк брать мои фото для таких видео»
Фото: Купалье в Беларуси / Алиса Цёсь
instagram.com/alicetsyos

Компания из России использовала в рекламе мероприятия «Душа Руси» фото белорусов.

Российская компания арт-путешествий «Корпорация Твоего Состояния» выложила в Инстаграм рекламный ролик своего мероприятия.

Обещали баню, тематический поход в лес и прыжки через костер. В ролике использовались фото людей в национальных костюмах — в том числе белорусских. При этом видео сопровождалось подписями «We are Russians», обратило внимание «Еврорадио».

Выяснилось, что фото авторы ролика позаимствовали в том числе  у белорусского фотографа Алисы Цёсь. При чем взяли они снимки без спроса. Фотограф уже прокомментировала этот инцидент у себя в соцсетях. 

«Які цырк браць мае здымкі для падобных відэа», — написала Алиса Цёсь.

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