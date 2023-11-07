Страны НАТО ответили на выход России из ДОВСЕ 2 7.11.2023, 15:32

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Кремль подрывает евроатлантическую безопасность.

Страны НАТО осудили решение России выйти из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. В ответ они намерены приостановить действие ДОВСЕ, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Североатлантического альянса.

Выход России из ДОВСЕ «является последним в ряде действий, которые систематически подрывают евроатлантическую безопасность». «Россия продолжает демонстрировать пренебрежение к контролю над вооружениями, в том числе к ключевым принципам взаимности, транспарентности, соблюдения, верификации и согласия принимающей страны, и подрывает основанный на правилах международный порядок», — отметили страны НАТО.

В заявлении отмечается, что ситуация, в которой государства альянса — участники договора соблюдают его, а Россия не соблюдает, была бы неприемлемой. «Вследствие этого, государства-члены НАТО — участники договора намерены приостановить действие ДОВСЕ на такой срок, который потребуется, в соответствии со своими правами согласно международному праву. Это решение полностью поддерживают все государства-члены НАТО», — говорится в заявлении.

Россия приостановила действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе в 2007 году. В 2015-м российские объявили, что прекращают участие в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ. В 2023 году окончательный выход страны из договора инициировал президент России Владимир Путин. В ночь на 7 ноября эта процедура была завершена.

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