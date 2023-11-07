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Путин в очередной раз «на растяжке»

  • Юрий Федоренко
  • 7.11.2023, 15:50
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Путин в очередной раз «на растяжке»

Россия показала истинное лицо.

Бесконечность… Это определение вполне подходит для Ближневосточного конфликта, который продолжается уже около шестидесяти лет и неизменно остается одной из наиболее сложных проблем мировой арены с середины XX века и до наших дней. И уже более 35 лет СССР/Россия, так или иначе, занимает позицию одной из сторон – ту, которая практически во всем мире признана «террористической»… Деньги, оружие, политическая и международная поддержка кремля палестинского исламистского движения ХАМАС и военизированной ливанской шиитской организации «Хезболла» давно стали частью внешней политики государства, считающего себя в праве вершить судьбы народов других стран.

История Ближневосточного конфликта насыщена периодами относительного затишья, когда острые столкновения уступают место периодической террористической активности и малых столкновений, а также временам яростных войн между Израилем и арабскими государствами, и военными операциями, осуществляемыми Израилем в отношении арабских организаций, таких как Организация освобождения Палестины (ООП), ХАМАС и «Хезболла».

Первая арабо-израильская война, которая известна в Израиле как Война за Независимость 1947-1949 годов; Суэцкий кризис 1956 года, который стал результатом англо-франко-израильской агрессии против Египта; «Шестидневная» война 1967 года; «Война на истощение» или «электронная» война 1969-1970 годов; «Октябрьская» война или война «Судного» дня 1973 года; Ливанская война 1982 года, которая стала частью конфликта; Вторая Ливанская (Июльская) война 2006 года, которая привела к серьезным последствиям для региона.

Одними войнами история конфликта не ограничивается. Среди интенсивных и длительных столкновений между Израилем и палестинцами следует упомянуть Первую (1987-1993) и Вторую (2000-2005) палестинские интифады, а также военные операции Израиля на территориях Западного берега реки Иордан и сектора Газа, такие как «Защитная стена» 2002 года, «Летние дожди» 2006 года, «Литой свинец» 2008-2009 годов, «Облачный столп» 2012 года и «Нерушимая скала» 2014 года.

С чего все началось? Утрата государственности и рассеяние еврейского народа по территориям Европы, Азии и Северной Африки имеют глубокие исторические корни и связаны с рядом событий и факторов. Разрушение первого и второго храмов в 586 году до н.э. и в 70 году н.э. Римскими войсками привело к разгону и рассеянию евреев, которые были принудительно высланы из Иудеи, разбросаны по римским провинциям и интегрированы в разные культуры и общества. Многие евреи стали исследователями, торговцами и переселенцами, путешествуя и оседая в разных частях мира.

В истории средневековой Европы и Ближнего Востока происходили множественные военные инвазии и миграции, которые также влияли на рассеяние евреев, которые часто сталкивались с преследованиями и высылками из различных стран, такие как инквизиция в Испании и погромы на территории Российской империи.

Несмотря на рассеяние, евреи сохранили свою культурную и религиозную идентичность, что способствовало сохранению еврейской нации в течение тысячелетий. А любой нации нужна своя страна.

В конце XIX — нач. XX в. широчайшее распространение среди представителей еврейской общины в странах Европы получил территориализм, сторонники которого выступали за создание собственного еврейского государства под лозунгом «Земля без народа для народа без земли». Теодор Герцль опубликовал в 1896 г. книгу «Еврейское государство». Ее основная идея: еврейскому народу необходимо заручиться поддержкой международного сообщества в заселении Палестины или в крайнем случае какой-либо другой территории. Даже обсуждался так называемый «угандийский проект».

2 ноября 1917 г. в письме к У. Ротшильду министр иностранных дел Великобритании А. Бальфур впервые на официальном уровне признал притязания евреев на палестинскую территорию. После того, как в 1920 году Верховный совет Антанты передал Великобритании мандат на Палестину, который был утвержден Лигой наций 24 июня 1922 года, вновь развернулась широкая еврейская иммиграция в Палестину.

29 ноября 1947 г. ГА ООН 2/3 голосов приняла резолюцию № 181(II). В ней предусматривалось отменить мандат Великобритании на Палестину и создать на ее территории два независимых государства: арабское и еврейское. 14 мая 1948 года правительство Великобритании официально заявило о прекращении действия своего мандата. В тот же день в Тель-Авиве в одностороннем порядке было провозглашено независимое еврейское государство — Государство Израиль. А уже 15 мая 1948 года, через несколько часов после провозглашения Государства Израиль, на его территорию вторглись войска соседних арабских стран: Египта, Иордании, Сирии и Ливана. В итоге Израиль не только сумел отстоять собственную территорию, но и дополнительно захватил 6 700 км2. Это были территории, которые, согласно резолюции ООН № 181(II), должны были войти в состав арабского государства. С тех пор война практически не прекращается в том или ином формате… И в том или ином формате СССР/Россия всегда была на стороне Палестины.

Все просто – Израиль – друг США, Палестина – враг Израиля. «Враг моего врага – мой друг». На сегодняшний день сектор Газа (небольшая полоса средиземноморского побережья площадью всего в 365 км², на которой проживает чуть более двух млн человек), полностью контролируется ХАМАС. ХАМАС в целом или его военное крыло («Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам») признаны террористическими организациями в целом ряде стран, в том числе в Израиле, США, ЕС и Великобритании.

СССР поддерживал ХАМАС с момента его основания в 1987 году. СССР считал ХАМАС законным представителем палестинского народа и оказывал ему финансовую и военную помощь. В 1991 году СССР признал ХАМАС в качестве законной политической партии. Это решение вызвало критику со стороны Израиля и США, которые считают ХАМАС террористической организацией. Как и «Хехболлу», которая так же тяготеет к долгим дружественным отношениям с путинской Россией.

Владимира Путина очень интересует конфликт, разворачивающийся сейчас в Израиле и на палестинских территориях. Любые действия, предпринимаемые Россией на Ближнем Востоке нельзя рассматривать в отрыве от войны в Украине и военных отношений России с Ираном.

Арабо-израильский конфликт существенно сместил приоритеты Запада по помощи в ликвидации «Горячих точек» на планете. Украина не то чтобы отошла на второй план, но массовые публикации мертвых и умирающих в прямом эфире палестинских (?) детей не могли не затронуть сердца европейцев и американцев. Кстати, информационное сопровождение палестинской стороны своей агрессии против Израиля ничего не напоминает? Отвлечение внимание коллективного Запада после провала 3-х дневного неудавшегося «марша на Киев» для Путина давно является сверхзадачей, и так «удачно подвернувшийся» конфликт полностью с ней справляется. События на украинских фронтах сошли с мировых передовиц, а на Западе началась дискуссия о том, как распределять помощь Израилю и Украине.

Кремль приложил руку к развитию конфликта? Конспирология? Может быть. Вряд ли будут найдены доказательства прямого участия Кремля, так как еще остались у Москвы профессионалы по подрывной деятельности очень высокого ранга.

Потеря «веса» путинской власти на международной арене заставляет диктатора везде и всюду декларировать свою помощь в урегулировании любых конфликтов. Вот и в этой ситуации Путин открыто предложил Россию в качестве такого посредника: «У нас с Израилем сложились очень добрые отношения за последние лет пятнадцать, ну и традиционные отношения с Палестиной. Поэтому нас никто не заподозрит в том, что хотим кому-то подыгрывать». Верим? Отнюдь, учитывая его же слова о том, что «причина эскалации конфликта кроется в провалившейся внешней политике США».

ХАМАС, кстати, сразу поблагодарил путина за поддержку Палестины, диктатора, который был одним из немногих мировых лидеров, кто не позвонил израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху, чтобы выразить соболезнования в связи с атакой ХАМАС.

Показательна реакция на заявления путина немецкого лидера Олафа Шольца: «Я прихожу в ярость, когда слышу, как российский президент направо и налево раздает предупреждения о том, что жертвами военной конфронтации станут мирные жители. Просто невозможно быть более циничным». Да куда уж больше! Убивая своими руками жителей Мариуполя и Бучи, лить слезы в «проповедях» по Палестине может только отпетый мерзавец.

Израиль согласится на возможную миротворческую роль кремля? Бред, учитывая, что Москва поддерживает отношения с ХАМАС и «Хезболлой» - ливанской группировкой, созданной при участии Ирана, выступающей против Израиля, и их представители неоднократно совершали поездки в обитель зла, а Россия оказывала им военную помощь. Учитывая уровень антисемитизма в России, поверить в беспристрастность такого «арбитра» может только слепоглухонемой со слабым умственным развитием. Израиль к этой категории точно не относится.

Истинное обличье путинской России по отношении к Израилю очень ярко продемонстрировал антисемитский погром, произошедший в Махачкале. Оболваненные кремлевской пропагандой с ее пропалестинской антиизральской позицией, разгоняющей антисемитские нарративы по российскому информационному, полю, дагестанская молодежь поддалась антисемитскому наваждению, что вылилось в реальные уличные беспорядки, переходящие в еврейский погром. Или Дагестан уже не является субъектом РФ, и не входит в Северо-Кавказский федеральный округ?

Антисемитская истерия, стремительно распространяющаяся по миру, очевидным образом инспирирована и поддерживается Кремлем. Сложно представить, что вездесущее и всевидящее ФСБ не знало о готовящихся погромах. А вот в то, что агентура ФСБ в среде кавказского общества, в том числе инфильтрованная в мусульманское духовенство, принимала непосредственное участие в разработке и сопровождении этих беспорядков, верится очень легко и просто. Иначе как объяснить, что мусульманское сообщество России, так бурно реагирует на притеснения мусульман лишь в определенных случаях, когда такая реакция соответствует интересам кремля? А где тогда подобное рвение к защите мусульман-уйгуров в Китае?

Положение Кремля в ближневосточном конфликте тесно переплетено с российско-иранскими взаимоотношениями. В случае непосредственного вовлечения Ирана в конфликт в Газе, Иран может попытаться потребовать от России давно обещанное современное вооружение, на которое Тегеран рассчитывает в обмен на военную помощь в «украинском вопросе». Так ведь нет ничего! Все или уже уничтожено Защитниками Украины, или превратится в прах в скором времени. Путин в очередной раз «на растяжке». Иллюзия возможности представить Россию как великую державу, без которой не может быть принято ни одно ключевое международное решение, этакий противовес Соединенным Штатам, существует только в воспаленных мозгах старого кремлевского коротыша, абсолютно вся деятельность которого направлена только на разрушение либерального миропорядка и замену его «многополярным хаосом».

Юрий Федоренко, «Обозреватель»

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