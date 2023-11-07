В Бельгии найдено дальнобойное оружие, которому 31 тысяча лет 7.11.2023, 16:04

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Раньше ученым было сложно обнаружить ранние виды оружия.

На археологическом объекте Мезьер-Канал, возраст которого составляет 31 000 лет, была обнаружена копьеметалка, пишет New Voice.

Исследователи пришли к выводу, что охотники-собиратели, населявшие берега реки Эн на юге Бельгии 31 000 лет назад, уже использовали копья для охоты на свою дичь. Эта находка пока является самой старой известной науке копьеметалкой.

Копьеметалки представляют собой приспособление, созданное для метания больших дротиков на дальние расстояния. Изобретение этого оружия дальнего действия оказало значительное влияние на эволюцию человечества, влияя на методы охоты и отношения между людьми и добычей, рацион питания и социальную организацию древних охотников-собирателей.

Ранее было сложно обнаружить ранние виды оружия на археологических раскопках, ведь они делались из дерева и быстро разрушались. Однако археологи из TraceoLab при Льежском университете разработали инновационный метод, объединяющий баллистический анализ и механику разрушения, чтобы лучше понять следы на наконечниках кремня, оставленные при метании.

С помощью этого метода они подтвердили, что охотники Мезьер-Канала использовали копья для охоты. Это открытие побуждает археологов исследовать этот метод дальше, чтобы точнее определить возраст ранних видов оружия и технологии древних охотников-собирателей.

Исследование проведено с использованием новейших методов и это может помочь ученым более точно понять древние технологии оружия и развитие охоты в доисторическом мире.

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