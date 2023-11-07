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«Детей одного за другим выдергивают из российских вузов и отправляют в армию

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  • 7.11.2023, 16:17
«Детей одного за другим выдергивают из российских вузов и отправляют в армию

Сторонница «русского мира» пожаловалась Лукашенко на его же закон.

Мама белорусского первокурсника, который учится в России, записала в TikTok видеообращение к Лукашенко с просьбой решить вопрос об отсрочке для ее сына и других белорусских парней, которые учатся в России, пишет «Зеркало».

Она заявила, что другие способы обращения к диктатору «давно исчерпаны», подчеркнув, что писала личные письма, а также подписывала коллективные. «Которые, вероятно, до вас не дошли», — подчеркивает женщина.

— Мой сын поступил в российский вуз и по новому закону не имеет права на отсрочку от армии. Мы поступили не в Польшу, Германию или США, а в самую дружественную страну, с которой строим «cоюзное государство», — отмечает женщина. — У нас общая история, мы — один народ. Но майский закон сделал армию наказанием за желание учиться в России. И теперь детей одного за другим выдергивают из российских вузов и отправляют в армию.

16 мая вступили в силу изменения в закон «О воинской обязанности и воинской службе». Нововведения отменили отсрочку от службы для обучающихся за рубежом белорусов. 

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