«Детей одного за другим выдергивают из российских вузов и отправляют в армию1
- 7.11.2023, 16:17
Сторонница «русского мира» пожаловалась Лукашенко на его же закон.
Мама белорусского первокурсника, который учится в России, записала в TikTok видеообращение к Лукашенко с просьбой решить вопрос об отсрочке для ее сына и других белорусских парней, которые учатся в России, пишет «Зеркало».
Она заявила, что другие способы обращения к диктатору «давно исчерпаны», подчеркнув, что писала личные письма, а также подписывала коллективные. «Которые, вероятно, до вас не дошли», — подчеркивает женщина.
— Мой сын поступил в российский вуз и по новому закону не имеет права на отсрочку от армии. Мы поступили не в Польшу, Германию или США, а в самую дружественную страну, с которой строим «cоюзное государство», — отмечает женщина. — У нас общая история, мы — один народ. Но майский закон сделал армию наказанием за желание учиться в России. И теперь детей одного за другим выдергивают из российских вузов и отправляют в армию.
16 мая вступили в силу изменения в закон «О воинской обязанности и воинской службе». Нововведения отменили отсрочку от службы для обучающихся за рубежом белорусов.