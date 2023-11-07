Любителям «советской колбасы» посвящается 4 Павел Бондаренко

7.11.2023, 16:43

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А было ли в ней мясо?

Сегодня снова услышал в магазине колбас: «Вот когда-то в СССР колбаса была... Из мяса, не то что сейчас. И не было тогда той химии, что сейчас…»

И поскольку до сих пор люди верят в те магические ГОСТы, снова позвольте обратиться: Е497, Е407, Е451, Е252, Е339 — это все то, что клали в советскую колбаску. И это еще не полный список. Просто сейчас по закону производители обязаны писать на упаковке, что в колбасе, а тогда... А тогда писали примерно так: ГОСТ 23670-79 — и все. Что там под тем ГОСТом скрывается — знали лишь технологи на мясокомбинатах.

То же самое со «сплошным мясом в советской колбасе». Подумаем, могла ли советская колбаса «Чайная» при цене в магазинах 1 рубль 30 копеек, знаменитая «Докторская» по 2.20, состоять из мяса, если закупочная цена рогатого скота на мясокомбинатах Украины была 81 копейка за кило, а в России — 91 копейка. Но это живым весом, вместе с кожей, копытами, мозгами и рогами?

Поэтому в том же ГОСТе на нескольких страницах подробно описывалось, чем разрешалось в колбасе мясо заменять. А это были крахмал, соя и мука. И выварка из копыт. И молотые кости (костная мука).

Поэтому, извините, если кого-то разочарую. Но нынешние времена от советских отличаются в более выгодную сторону тем, что сейчас есть выбор — покупать менее качественную колбасу, но дешевле, или дороже, но и по качеству значительно выше. В СССР такого выбора не было.

Попутно мог бы и о том, из чего делали знаменитый советский пломбир, на который до сих пор кое-кто молится и почему с 1966 года его (кроме Москвы и Ленинграда) выпускали уже не по ГОСТу. Но уже и так много букв в заметке.

Павел Бондаренко, «Фейсбук»

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