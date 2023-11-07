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Самолет Лаврова отказались пускать в Северную Македонию

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  • 7.11.2023, 17:02
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Самолет Лаврова отказались пускать в Северную Македонию

Российскому министру приходится унижаться, чтобы попасть на встречу глав МИД ОБСЕ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров попросил разрешения участвовать во встрече Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Скопье. Об этом Agence France Presse рассказал глава МИД Северной Македонии Буджар Османи, уточнив, что его страна не сможет принять самолет российской делегации.

«Есть несколько проблем, касающихся этого требования», — сказал Османи. Воздушное пространство Северной Македонии, которая не является членом Евросоюза, но присоединилась к санкциям против Москвы, закрыто для российских воздушных судов. То же самое касается соседних с ней государств.

«Это будет зависеть от решений, которые будут приняты в ближайшие дни», — уточнил македонский министр. Он отметил, что в соответствии с правилами ОБСЕ все ее 57 членов должны присутствовать на встрече.

Прошлогодняя министерская встреча ОБСЕ, которая состоялась в Варшаве, также прошла без Лаврова. Власти Польши отказались пускать в страну российского министра, что в Москве назвали «беспрецедентным и провокационным» шагом. Вместо Лаврова делегацию возглавил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

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