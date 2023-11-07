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Украинская разведка: Информация о двойниках Путина подтверждена

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  • 7.11.2023, 18:04
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Украинская разведка: Информация о двойниках Путина подтверждена

Такое сложно скрывать.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков после слухов о «смерти» Владимира Путина начал комментировать существование его двойников.

О чем это свидетельствует, в эфире Radio NV объяснил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов:

— Когда официальные рты Кремля начинают опровергать и кратно повторять о том, что на самом деле двойников Путина не существует, вывод напрашивается совершенно противоположный.

Достоверная информация об использовании технологий двойников для российского диктатора была, и получила подтверждение из многих источников — не только в Украине.

И это информация, которую трудно скрывать; которая начинает подтачивать образ российского диктатора изнутри.

И вместе с другими событиями, к которым напрямую причастны российские спецслужбы — такие, как еврейские погромы в Махачкале, например, или тот самый бунт [уже погибшего главы ЧВК «Вагнер»] Пригожина и поход на Москву, — это все делегитимизирует образ российского диктатора.

И то, что они все чаще вынуждены доказывать, что он на самом деле жив и что двойников нет, и он активен, бодр, полон сил, свидетельствует абсолютно о противоположных процессах — об угасании и делегитимизации образа российского диктатора. Независимо от того, в каком физическом состоянии он находится на самом деле.

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