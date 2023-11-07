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Несостоявшееся свидание стоило минчанину 700 рублей

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  • 7.11.2023, 18:20
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Несостоявшееся свидание стоило минчанину 700 рублей

Знакомство в Tinder оказалось очень дорогим.

Если к «сотрудникам банка», которые пытаются якобы предотвратить перевод на имя незнакомца, и «полковникам МВД», которые предлагают принять участие в операции по задержанию мошенников, люди уже привыкли, то осознать, что обмануть может милая симпатичная девушка, не так и просто. О новой схеме вытягивания денег из потерявших бдительность граждан пишет «Онлайнер».

Минчанин Егор недавно познакомился в Tinder с симпатичной девушкой. После же пара перешла для коммуникации в телеграм: мол, так удобнее.

«Из-за своих легкомыслия и доверчивости я никакого подвоха во время нашего общения на заметил. Уже потом, когда перечитывал все заново, понял, что есть странные вещи. Но сначала мне показалось, что это обычное знакомство в Tinder.

На второй день нашего общения я предложил Анастасии встретиться. Она поддержала идею и пригласила присоединиться к ней: якобы вечером она идет на стендап-концерт. Подумал, что это может быть интересно, потому что я ни разу не был на стендапе», — описывает события парень.

А дальше все пошло по классике. Девушка скинула ссылку на сайт, где можно купить билеты, и предложила выбрать место возле нее, встретиться на 9-м ряду.

А когда у Егора не прошла оплата в обычном формате, то Анастасия успокоила молодого человека, объяснив, что банки сейчас защищаются от мошенников и вводят «дополнительную форму подтверждения общего баланса расчетного счета».

«В итоге все средства, которые были на карте, а это 700 рублей, ушли. Благо это были не все мои деньги. Переписку девушка удалила.

Что могу сказать: сайт сделан очень хорошо; только сейчас, присматриваясь к мелочам (например, отсутствие блокировки места в зале при ожидании ввода кода из SMS), я понимаю, что это фишинг. Сначала же очень сложно что-то заподозрить», — решил предупредить о «разводе» других парней Егор.

А сам он теперь планирует обратиться в милицию.

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