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ВСУ ночью разбили колонну россиян под Марьинкой

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  • 7.11.2023, 18:26
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ВСУ ночью разбили колонну россиян под Марьинкой

Танки и БМП разнесло на части.

Российская армия пошла в наступление на Марьинском направлении фронта в Донецкой области, бросив в бой бронетехнику под покровом ночи.

Однако подразделения ВСУ быстро обнаружили приближение россиян, заметив колонну бронетехники с помощью беспилотника с тепловизионной камерой. Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365».

В результате россияне попали в огневой мешок, потеряв всю бронетехнику вместе с экипажами и личным составом. Мощные взрывы уничтожили каждую из машин - в результате россияне потеряли 3 танка, 1 боевую машину пехоты и 1 МТ-ЛБ с личным составом.

Вероятно, колонна наткнулась на минные заграждения, а также стала жертвой точных артиллерийских ударов ВСУ. В тепловизионную камеру хорошо видно, как после поражения части корпуса танков разлетаются по округе.

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