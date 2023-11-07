Ученые рассказали об интересной особенности рыжеволосых людей 7.11.2023, 18:34

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Они по-другому чувствуют боль.

Британский анестезиолог Джайдип Пандит рассказал, что рыжеволосые люди интенсивнее чувствуют боль, связанную с температурой. Кроме того, они более чувствительны к некоторым обезболивающим. Об этом сообщает Live Science.

Считается, что рыжеволосым людям требуется на 20% больше общей анестезии, чтобы оставаться в седативном состоянии (состоянии медикаментозного сна). Также существует мнение, что на таких людей хуже действует местная анастезия. Однако исследования показывают, что на самом деле рыжеволосые более чувствительны к чувствительны к опиоидным анальгетикам, таким как морфин и фентанил.

Пандит добавил, что люди с рыжими волосами ощущают некоторые виды боли иначе, чем другие люди. Боль от ожогов рыжеволосые чувствуют острее, а ощущения, возникающие вследствие поражения электрическим током, для них менее выражены.

Вероятнее всего, это связано с мутациями в гене рецептора меланокортина-1 — MC1R. Этот ген отвечает за тип и количество пигмента в волосах, коже и глазах. Кроме того, вариант этого гена под названием redhead MC1R заставляет меланоциты (клетки кожи, вырабатывающие пигмент меланин) продуцировать меньше вещества под названием POMC у мышей. POMC расщепляется на несколько гормонов, которые влияют на чувствительность к боли и опиоидам, регулируя активность специфических рецепторов.

У мышей с низким содержанием POMC в организме чувствительность к боли повышается, а к некоторым неопиоидным обезболивающим препаратам — снижается. Предполагается, что аналогичные мутации в MC1R могут потенциально влиять на человеческое восприятие боли.

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