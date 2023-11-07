закрыть
7 ноября 2023, вторник, 19:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые рассказали об интересной особенности рыжеволосых людей

  • 7.11.2023, 18:34
  • 2,756
Ученые рассказали об интересной особенности рыжеволосых людей

Они по-другому чувствуют боль.

Британский анестезиолог Джайдип Пандит рассказал, что рыжеволосые люди интенсивнее чувствуют боль, связанную с температурой. Кроме того, они более чувствительны к некоторым обезболивающим. Об этом сообщает Live Science.

Считается, что рыжеволосым людям требуется на 20% больше общей анестезии, чтобы оставаться в седативном состоянии (состоянии медикаментозного сна). Также существует мнение, что на таких людей хуже действует местная анастезия. Однако исследования показывают, что на самом деле рыжеволосые более чувствительны к чувствительны к опиоидным анальгетикам, таким как морфин и фентанил.

Пандит добавил, что люди с рыжими волосами ощущают некоторые виды боли иначе, чем другие люди. Боль от ожогов рыжеволосые чувствуют острее, а ощущения, возникающие вследствие поражения электрическим током, для них менее выражены.

Вероятнее всего, это связано с мутациями в гене рецептора меланокортина-1 — MC1R. Этот ген отвечает за тип и количество пигмента в волосах, коже и глазах. Кроме того, вариант этого гена под названием redhead MC1R заставляет меланоциты (клетки кожи, вырабатывающие пигмент меланин) продуцировать меньше вещества под названием POMC у мышей. POMC расщепляется на несколько гормонов, которые влияют на чувствительность к боли и опиоидам, регулируя активность специфических рецепторов.

У мышей с низким содержанием POMC в организме чувствительность к боли повышается, а к некоторым неопиоидным обезболивающим препаратам — снижается. Предполагается, что аналогичные мутации в MC1R могут потенциально влиять на человеческое восприятие боли.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук
Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко
Без свободы наша жизнь не имеет смысла
Без свободы наша жизнь не имеет смысла Вячеслав Борок