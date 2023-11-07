«Почему работник завода упрекает теплым кабинетом?» 7.11.2023, 18:55

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Белоруска вступилась за молодую специалистку.

Читательница сайта Charter97.org отреагировала на комментарии, оставленные под статьей о молодой специалистке, которую возмутила зарплата в 700 рублей. Приводим текст письма, поступившего в редакцию нашего сайта:

— Что меня возмутило больше всего — так это комментарии к посту: «Знала, на кого идешь учиться!», «Для работы в теплом кабинете — хорошая зарплата, вот померзни как я на заводе, тогда жаловаться будешь!», «С родителями прожить — достаточно!»

Начала я в голове перебирать знакомых из своего родного города и вспоминать их зарплаты. Все колеблются от 700 до 1000, независимо от места работы. А это и работники музея, библиотеки, кинотеатра, поликлиники, ЖКХ, магазинов, Дома культуры, Дома быта, работники молочного, комбикормового, хлебозавода, строители ПМК.

Разве что учителя и врачи со стажем имеют чуть больше этой заветной тысячи, которая не так давно была той мечтой «всем по пятьсот». Теперь, если эту тысячу разделить на курс 3,2, то выйдет чуть больше 300 «зеленых».

Что же так зацепило народ, точнее — «народец», что человек, окончив университет, хочет иметь хотя бы тот заработок, который рисуют статисты и показывают по телевизору. Разве это порок, жажда хорошо зарабатывать, да хотя бы не хорошо, а прилично. И почему молодежь должна, отучившись, жить с родителями? Только из-за мизерных зарплат?

Почему работник завода упрекает теплым кабинетом? Сам 30 лет назад выбрал эту долю не только для себя, но и для своих детей. А сейчас вызверяется на молодежь, которая не хочет жить в СССР 2.0.

Товарищи злостные комментаторы, а может, стоит бороться за себя, за свою жизнь, а не порицать человека, который не хочет жить и ходить в одном пальто 20 лет?!

Пока эта девушка видит только мизерный цифры на расчетном листке. Надеюсь, что благодаря своему образованию, она откроет глаза и поймет, что истинной причиной и ее бедности, и белорусского народа является диктатура.

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