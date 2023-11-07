Премьер Португалии подал в отставку на фоне коррупционного скандала
- 7.11.2023, 19:07
Полиция провела у него обыски.
Премьер-министр Португалии Антониу Кошта принял решение подать в отставку после того, как полиция провела у него обыски в рамках дела о коррупции.
Об этом сообщает Politico.
Сегодня, 7 ноября, помимо обысков в резиденции Кошты, полиция также задержала его администрации Витора Эскариа, рассказал генпрокурор Португалии.
В заявлении прокуратуры сказано, что сейчас ведется следствие насчет причастности Кошты к схемам добычи лития на севере Португалии и проектом по производству «зеленого водорода» в городе Синеш.
Португальское правительство под руководством премьера поддержало множество проектов по добыче лития в различных районах Португалии, но они оказались сомнительными из-за низкого качества добываемых элементов и несоразмерного ущерба окружающей среде, который ожидается от их реализации.
Сам Кошта, реагируя на подозрение в его адрес, заявил, что на его совести нет никаких противоправных действий.
Чиновник также подчеркнул, что «должность премьера несовместима с какими-либо подозрениями в его честности».
Стоит заметить, что Кошта возглавляет правительство Португалии с 2015 года.