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Премьер Португалии подал в отставку на фоне коррупционного скандала

  • 7.11.2023, 19:07
Премьер Португалии подал в отставку на фоне коррупционного скандала
Антониу Кошта

Полиция провела у него обыски.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта принял решение подать в отставку после того, как полиция провела у него обыски в рамках дела о коррупции.

Об этом сообщает Politico.

Сегодня, 7 ноября, помимо обысков в резиденции Кошты, полиция также задержала его администрации Витора Эскариа, рассказал генпрокурор Португалии.

В заявлении прокуратуры сказано, что сейчас ведется следствие насчет причастности Кошты к схемам добычи лития на севере Португалии и проектом по производству «зеленого водорода» в городе Синеш.

Португальское правительство под руководством премьера поддержало множество проектов по добыче лития в различных районах Португалии, но они оказались сомнительными из-за низкого качества добываемых элементов и несоразмерного ущерба окружающей среде, который ожидается от их реализации.

Сам Кошта, реагируя на подозрение в его адрес, заявил, что на его совести нет никаких противоправных действий.

Чиновник также подчеркнул, что «должность премьера несовместима с какими-либо подозрениями в его честности».

Стоит заметить, что Кошта возглавляет правительство Португалии с 2015 года.

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