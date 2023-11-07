До +12°С ожидается в Беларуси в среду 7.11.2023, 19:09

Будет облачно с прояснениями.

Завтра, 8 ноября, в Беларуси прогнозируются кратковременные дожди. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду в стране будет облачно с прояснениями, местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью 0...+7°С, днем +6...+12°С.

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