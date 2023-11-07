закрыть
7 ноября 2023, вторник, 20:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Соболенко заработала более $20 миллионов призовых за карьеру

7
  • 7.11.2023, 19:18
Соболенко заработала более $20 миллионов призовых за карьеру
Арина Соболенко

Минувший сезон был для нее самым успешным в карьере.

Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко заработала на корте за карьеру 20 миллионов 377 тысяч 563 доллара, сообщает WTA.

Львиную часть этой внушительной суммы 25-летняя теннисистка получила в 2023 году - 8 202 653 доллара. Минувший сезон был для нее самым успешным в карьере, что получило и материальное воплощение в солидных призовых.

В начале года Арина выиграла Australian Open - свой первый турнир «Большого шлема», заработав как победитель 2 080 771 доллар. За участие в финале US Open Арине начислили 1,5 млн долларов.

А, например, за победу в Мадриде на грунтовом турнире WTA-1000, где Соболенко одолела Свентек, от организаторов поступило 1 105 265 долларов. Всего за год она провела 16 турниров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук
Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко
Без свободы наша жизнь не имеет смысла
Без свободы наша жизнь не имеет смысла Вячеслав Борок