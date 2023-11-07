Соболенко заработала более $20 миллионов призовых за карьеру 7 7.11.2023, 19:18

Арина Соболенко

Минувший сезон был для нее самым успешным в карьере.

Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко заработала на корте за карьеру 20 миллионов 377 тысяч 563 доллара, сообщает WTA.

Львиную часть этой внушительной суммы 25-летняя теннисистка получила в 2023 году - 8 202 653 доллара. Минувший сезон был для нее самым успешным в карьере, что получило и материальное воплощение в солидных призовых.

В начале года Арина выиграла Australian Open - свой первый турнир «Большого шлема», заработав как победитель 2 080 771 доллар. За участие в финале US Open Арине начислили 1,5 млн долларов.

А, например, за победу в Мадриде на грунтовом турнире WTA-1000, где Соболенко одолела Свентек, от организаторов поступило 1 105 265 долларов. Всего за год она провела 16 турниров.

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