Цена нефти Brent упала ниже $83 за баррель 1 7.11.2023, 19:20

Впервые с 25 августа.

Цена январских фьючерсов на нефть Brent на торгах на лондонской бирже ICE Futures упала на 2,75%, опустившись до $82,84 за баррель по состоянию на 18:35 по Минску. Баррель нефти Brent стоит меньше $83 впервые с 25 августа 2023 года.

Стоимость фьючерсов на нефть WTI с поставкой в декабре упала 7 ноября на Нью-Йоркской товарной бирже на 2,70% и составила $78,64 за баррель. Ниже отметки $79 этот сорт торгуется впервые с 25 августа 2023 года.

Нефть дешевеет, так как на рынке снижаются опасения того, что конфликт на Ближнем Востоке распространится на весь регион и станет причиной перебоев в поставках.

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