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«Ты в Полоцке, тебе до дома 440 километров»

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  • 7.11.2023, 19:41
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«Ты в Полоцке, тебе до дома 440 километров»

Таксист рассказал о клиенте из Гомеля, который не понимал, как оказался в Полоцке.

Длинные выходные для многих становятся поводом хорошо выпить. Об одном из курьезных случаев рассказал в тиктоке парень, который работает таксистом в Полоцке, передает «Наша Нiва».

Таксист рассказал, как отработал смену в «Яндекс. Такси», на которую пришлась ночь с пятницы на субботу — это было как раз начало долгих ноябрьских выходных. Парень отметил, что нетрезвых клиентов было много. Поэтому когда он приехал по очередному адресу и увидел хорошо одетого молодого человека, то был очень рад — наконец нормальный заказ. Но радость была недолгой: клиент буквально лег в авто, а в салоне появился стойкий запах алкоголя.

@donerrsf Кто-то попадал в такую ситуацию? #такси #водительтакси #яндекс #пассажир #рек #яндекстакси #работавтакси #рекомендации ♬ оригинальный звук - Данил

— Вдруг я в зеркало вижу, что сзади сияют глаза, в которых нет жизни. Клиент говорит: «Мы же на Сельмаш едем?». Я отвечаю: «Кажется, нет». «У тебя адрес — Якуба Коласа?» — «Да». — «Ну значит, на Сельмаш». — «Нет там никакого Сельмаша, о чем ты говоришь вообще?!»

Клиент искренне возмутился тем, что таксист работает в Гомеле, но ничего не знает о городе. Но был нюанс: история происходила совсем в другом месте — в Полоцке. Эта информация помогла пассажиру внезапно стать трезвым. Вспомнить, как его занесло так далеко от дома, он не мог.

Таксист объяснил:

— Ты в Полоцке, тебе до дома 440 километров, пять с половиной часов езды. До Гомеля 600 рублей — и мы там, нет вопросов.

Пассажир решил, что это слишком дорого, и таксист отвез его на вокзал. Сейчас таксист надеется, что парень добрался до дома и с ним все хорошо.

Видео завирусилось в тиктоке — оно собрало почти 665 тысяч просмотров. Среди комментаторов нашлись и те, кто попадал в аналогичные ситуации:

«Я так однажды в Мозыре оказался. Хорошо, что сам я из Жлобина», «Я однажды вышел из дома за сигаретами в Гродно… Через двое суток в Смоленске проснулся», «Он как я погулял: я из гомельского Сельмаша в Минске оказался».

По официальной статистике, потребление алкоголя на душу населения (в возрасте 15 лет и старше) в Беларуси составляет 10,8 литра. В последние годы эта цифра немного снижается, но потребление алкоголя в стране все еще существенно превышает рекомендации Всемирной организации здравоохранения (до 8 литров на душу населения в год). Кроме того, Беларусь остается в лидерах по потреблению крепкого алкоголя — 6 литров на человека.

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