Нидерланды передали Украине первые пять истребителей F-162
- 7.11.2023, 19:51
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Самолеты доставлены на военную базу в Румынии.
Нидерланды передали Украине первые пять истребителей F-16. Самолеты доставлены на военную базу в Румынии, где на них будут тренироваться украинские летчики. О передаче самолетов объявило Министерство обороны Нидерландов.
«Самолеты будут обслуживаться американской компанией Lockheed Martin, которая также организует обучение. Они также будут летать только в воздушном пространстве НАТО», - говорится в заявлении оборонного ведомства.
В общей сложности 18 истребителей F-16 будут переданы Нидерландами для проведения учений после того, как в августе США договорились о передаче украинской стороне американских истребителей.
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратился к союзникам с просьбой о передаче ракет дальнего радиуса действия и истребителей, что позволило бы выйти из тупика на украинско-российском фронте.