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Нидерланды передали Украине первые пять истребителей F-16

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  • 7.11.2023, 19:51
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Нидерланды передали Украине первые пять истребителей F-16

Самолеты доставлены на военную базу в Румынии.

Нидерланды передали Украине первые пять истребителей F-16. Самолеты доставлены на военную базу в Румынии, где на них будут тренироваться украинские летчики. О передаче самолетов объявило Министерство обороны Нидерландов.

«Самолеты будут обслуживаться американской компанией Lockheed Martin, которая также организует обучение. Они также будут летать только в воздушном пространстве НАТО», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

В общей сложности 18 истребителей F-16 будут переданы Нидерландами для проведения учений после того, как в августе США договорились о передаче украинской стороне американских истребителей.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратился к союзникам с просьбой о передаче ракет дальнего радиуса действия и истребителей, что позволило бы выйти из тупика на украинско-российском фронте.

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