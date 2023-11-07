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«Считаю себя самым счастливым человеком на земле»

  • 7.11.2023, 20:01
«Считаю себя самым счастливым человеком на земле»

Как белоруска живет посреди болота.

Вся жизнь белорусской Каси связана с болотом. Она имеет статус «хранительницы болота» Мох, а люди ее называют «королевой» или «рейнджером». Женщина проводит экскурсии по своим родным местам и с восторгом повествует о своей жизни посреди болота, пишет «Наша Нiва».

О жительнице деревни Каменполье Миорского района Витебской области Касе (Касинии Казаченок) рассказывает Realt на ютуб-канале. Деревня находится у большого, в 5 тысяч гектаров болота Мох.

В родных местах, по словам Каси, для нее все уникально, ведь это ее родина. А любовь к природе ей передали бабушки.

Женщина вспоминает, что родилась в деревне Храброво, где «жили, как люди на болоте»: вокруг было болото, были очень плохие дороги и «приходилось ходить в сапогах или ехать на лошади». Туда ездили только тракторы. Машины не доходили, и временами не было света, так как из-за ветра обрывались провода на линии электропередачи.

После начальной школы, чтобы дать дочери возможность дальше учиться, родители перебрались в деревню Миорки 2, которая находится ближе к райцентру. Там прошло все детство и молодость Каси.

Когда женщина вышла замуж, то перебралась на другую сторону болота — в деревню Каменполье. После смерти родителей Кася вернулась в Миорки 2, а в доме в деревне Каменполье сделала агроусадьбу, которая называется «Просто Кася». Оттуда она проводит экскурсии.

У самого болота находится озеро Тетерка. Там «хранительница болота» обычно ловит рыбу. Но рыба из-за близости болота имеет другой цвет: «Рядом болото, там торф, от него здесь вода коричневого, темного цвета. Окуни, лины, плотва совершенно отличаются от той рыбы, что в озере рядом».

Кася восхищается болотом: «Идешь, видишь, здесь грибы, дальше ягоды. Поэтому болото накормит, напоит. Болото щедрое на все. Но это не все. Там свежий воздух. Один гектар болота по сравнению с лесом в 20 раз больше поглощает углекислого газа и выделяет кислорода».

Женщина утверждает, что болотную воду можно спокойно пить, ведь она «ничем не отличается по вкусовым качествам от колодезной», а на болоте насчитывается 30 видов мха и живут «все животные кроме зубра и оленя».

На самих болотах, объясняет «хранительница болот», «опасно там, где трясина, где зарастают озера, а там, где наросло деревьев, растений, то уже нет опасности, можно идти. А вот если увидите красивую чистую полянку, которая поросла мхом, то туда ступать нельзя. Под ним колышется болото».

В своих походах по болоту Кася пользуется длинной палкой, с помощью которой проверяет, где можно идти.

Живя среди болота, по словам женщины, она молодеет душой, напитывается энергией, набирается силы, андреналина.

Женщина мечтает после окончания сезона туристов переехать в родительский дом в деревне Храброво. Его она называет «местом силы». Сейчас в доме Кася сделала музей деревенского быта. Там собраны вещи, которые сделаны руками ее бабушки и матери.

«Я здесь черпаю энергию. Мне здесь хорошо дышать, особенно весной. Начинают квакать лягушки. Мы приезжаем с внуками, бегаем по туману, наблюдаем за звездами. А в городе даже звезд не видно. А тут все очень красиво. Летят журавли, гуси, прилетают птицы. Здесь я живу, как в раю, и считаю себя самым счастливым человеком на земле», — рассказывает женщина.

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