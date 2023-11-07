Заместитель командира легиона «Свобода России» Цезарь рассказал, что делать с пропагандистами 6 7.11.2023, 20:04

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Максіміліян Андроннікаў

Для наказания даже не нужно придумывать новых законов.

После освобождения России от правления режима нынешнего президента Владимира Путина понадобится достаточно длительный период очищения общества. Такое мнение высказал в интервью основанию интернет-издания «Гордон» Дмитрию Гордону заместитель командира легиона «Свобода России» Максимилиан Андронников (Цезарь).

«Это люстрация всех, кто был причастен к путинской системе управления, кто занимался пропагандой, кто готовил и проводил в жизнь агрессию», – сказал он.

Цезарь ответил на вопрос, что нужно делать с пропагандистами.

«В зависимости от степени вины. Понимаете, в чем пикантность ситуации – что даже не нужно придумывать новых законов. Если мы сейчас откроем уголовный кодекс Российской Федерации, то мы увидим, что пропаганда ведения агрессивной войны – это тяжелое преступление, до 20 лет лишения свободы», – сказал он.

Обратившись к пропагандисту Владимиру Соловьеву, Цезарь отметил, что наказанием будет не тюрьма в Мордовии, а это будут большие стройки – «далеко, как вы любите, вспоминая Сталина по учебникам».

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