В Чехии футболисты получили одновременно 16 желтых карточек 1 7.11.2023, 20:16

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Карточки получили даже запасные игроки.

Уникальный случай произошел во время матча между клубами «Сокол» (Упоглавы) и «Сокол» (Либохованы) в одном из низших дивизионов чемпионата Чехии по футболу. Игроки одновременно получили 16 желтых карточек.

В концовке встречи клуб из Упоглавы, уступавший со счетом 0:6, забил гол, после чего все игроки «Сокола», в том числе те, кто находился на скамейке запасных, сняли свои футболки. Арбитр показал всем им желтые карточки.

«Сейчас мы проигрываем практически все матчи. После перерыва мы сказали себе, что должны хотя бы забить гол, чтобы улучшить настроение. В раздевалке кто-то предложил, чтобы, когда мы забьем гол, все сняли майки. Это и произошло на 82-й минуте», — рассказал TN.cz один из футболистов команды Войтех Горки.

По словам игрока, никаких штрафов не будет. «Мы платим натурой. У нас так устроено, что тот, кто получает бессмысленную желтую карточку, платит за пиво в пабе. И это были такие желтые карточки», — добавил Горки.

Матч в итоге закончился со счетом 6:2 в пользу клуба из Либохованы.

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