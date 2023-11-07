Шесть загадочных явлений, которые ученые смогли объяснить 7.11.2023, 20:37

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Наша планета полна загадок.

Стоит оказаться в правильном месте в правильный момент, и вы станете свидетелем природного феномена, который и сегодня, во времена технологического прогресса, покажется вам чем-то фантастическим. Тем не менее, физики, геологи, химики и биологи сумели объяснить эти явления. Вот некоторые из них.

Ползущие камни

Представьте, перед вами ровная равнина, а на ней тут и там лежат камни, за которыми тянутся продавленные дорожки длиной в несколько сотен метров. Никто никогда не видел их движение вживую, но камни продолжают менять свое положение.

В 2014 году ученые наконец-то увидели движение камней в таймлапсе. Как и предполагалось, их двигают лед и ветер. В солнечное утро после холодной ночи тончайший слой льда на поверхности равнины подтаивает, и силы ветра хватает, чтобы сдвинуть льдинки с места. Они в свою очередь подталкивают камни. Порой скорость камней достигает 5 метров в минуту.

Волосы Пеле

Это явление связано не с известным футболистом, а с гавайской богиней вулканов Пéле. Так называют «природное стекловолокно» — тонкие нити вулканического стекла. Ветер растягивает разлетающиеся во время извержения и стекающие с обрывов скал капли лавы в нити длиной до двух метров. И тот же ветер поднимает легкие «волокна» высоко в воздух, разнося на десятки километров.

В результате все окрестности покрываются этим хрупким стеклом, кстати, очень опасным как для людей, так и для животных. Если потрогать волосы Пеле голыми руками, можно получить стеклянные занозы. Тем не менее, это очень впечатляющий феномен.

Кровавый водопад Антарктиды

На востоке Антарктиды белоснежный покров континента разрезают ярко-красные потоки воды. Еще не так давно ученые предполагали, что виновник явления — красные водоросли. Или же вода вымывает красную породу из-под ледника. Оказалось, что это все же просто соленая вода — только очень соленая и богатая железом.

Железа в воде так много, что, когда потоки достигают поверхности ледника, это железо ржавеет в контакте с кислородом. А соль не дает воде замерзнуть.

«Реактивное» свечение

Пришла очередь феномена, который видели немногие — свечение погруженного в воду работающего ядерного реактора. В прозрачной среде, воде или даже газе, свет распространяется медленнее, чем в вакууме. Поэтому достаточно быстрые частицы вполне могут двигаться в такой среде быстрее скорости света. Тогда и возникает свечение.

Это явление называют черенковским излучением, или эффектом Вавилова-—Черенкова по фамилиям открывших его советских ученых Сергея Вавилова и Павла Черенкова. Последний получил за анализ этого излучения Нобелевскую премию по физике в 1958 году.

Солнечные столбы

Этот оптический атмосферный феномен вы наверняка хоть раз да видели — колонны света, будто бы кто-то направил в небо мощные прожекторы. Источником этого света могут быть как уличные фонари, так и луна или солнце. В последнем случае их и называют солнечными столбами.

Главную роль тут играют ледяные кристаллики в атмосфере — обязательно шестигранные, плоские и расположенные параллельно земле. Последнее условие может показаться нереалистичным, но, падая с небес, пластинки принимают как раз более-менее горизонтальное положение.

Каждый такой кристаллик становится зеркалом, отражающим на вас свет солнца. Именно поэтому солнечные столбы появляются на закате или рассвете, когда светило еще находится за горизонтом или вблизи него. И чаще всего этот феномен встречается в холодном климате.

Сбитые датировки и раскрытые убийства

В истории человечества тоже есть немало тайн, которые, казалось бы, никогда не удастся разгадать. Ответы на них находят… физики-ядерщики.

Так, в Лувре хранится бронзовая статуэтка времен Ренессанса «Мужчина с бородой», а в американской Национальной галерее крайне похожая по стилю фигурка «Мальчик с шаром». Искусствоведы долго не могли убедиться, что эти фигурки — части одного артефакта. Пока физики с помощью рентгенофлуоресцентного анализа не подтвердили полную идентичность состава — их отлили из одной порции сплава!

Другим способом — нейтронно-активационным анализом — ищут происхождение археологических фрагментов, от черепков до статуй, не разрушая образцы! Так удалось установить месторождение, где были добыты монолиты для 15-метровых статуй комплекса Аменхотепа III в Фивах. А в 2013 году этим методом физики сняли подозрения с Иоганна Кеплера, которого подозревали в отравлении Тихо Браге ртутью. В образцах бороды датского астронома не нашли следов ядовитого элемента.

Впрочем, чем больше мы узнаем, тем больше вопросов возникает. Так что у нас никогда не будет недостатка в загадочных явлениях.

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