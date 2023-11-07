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ВСУ ударными дронами поразили 11 единиц техники оккупантов на Бахмутском направлении

  • 7.11.2023, 20:49
ВСУ ударными дронами поразили 11 единиц техники оккупантов на Бахмутском направлении

Видеофакт.

Бойцы 92-й Отдельной штурмовой бригады FPV-дронами поразили танки Т-72Б3 за 3,5 миллиона долларов и Т-72Б за 3 миллиона долларов. Рота ударных БпАК «Ахиллес» уничтожила вражескую технику на более чем 6,5 миллиона долларов на Бахмутском направлении.

Об этом сообщил командир роты Юрий Федоренко в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

Воинами были также поражены три орудия МТ-12 «Рапира», два орудия Д-20, два УАЗа «Буханка», УАЗ «Патриот» и два окопа. Кроме того, во время атак украинских бойцов были ликвидированы российские военные.

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