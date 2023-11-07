Белорус Королек стал самым результативным игроком польского «Кельце» в матче против «Аль-Наджмы» 7.11.2023, 21:14

Артем Королек

9 ноября команда белорусского гандболиста сыграет с американским «Сан-Франциско».

7 ноября беларусский линейный Артем Королек помог «Кельце» обыграть «Аль-Наджму» на старте Super Globe-2023 в Саудовской Аравии (27:26), передает «Трибуна».

В составе польской команды Королек забросил наибольшее количество мячей – 5. Белорус стал автором 3 первых голов своей команды. В итоге он реализовал 5 из 7 бросков и добавил один ассист.

Отметим, что еще в воскресенье Королек сыграл за сборную Беларуси в товарищеском матче с Россией (25:22). На дорогу в Даммам и подготовку к матчу с «Аль-Наджмой» у него было менее двух суток.

9 ноября «Кельце» предстоит матч с американским «Сан-Франциско». В случае победы команда белоруса выйдет в полуфинал.

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