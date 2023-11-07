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Польша заказала 1000 сверхзвуковых ракет Sky Sabre и более 100 пусковых установок

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  • 7.11.2023, 21:17
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Польша заказала 1000 сверхзвуковых ракет Sky Sabre и более 100 пусковых установок

Стоимость заказа составила около 4 млрд фунтов стерлингов.

Правительство Польши заказало для Вооруженных сил более 1000 британских ракет ПВО Sky Sabre и более 100 пусковых установок для них. Стоимость заказа составила около 4 млрд фунтов стерлингов, написал в Х (Twitter) министр обороны страны Мариуш Блащак.

Как написал Блащак, Польская оборонная группа и британская компания MBDA заключили соглашение, по итогам которого ВС Польши получат «более 1000 ракет CAMM-ER и более 100 пусковых установок».

Стоимость контракта превышает 4 млрд фунтов стерлингов, он также предусматривает передачу технологий для организации производства ракет и пусковых установок в Польше.

В июле 2022 года Блащак заявил, что Россия атакует лишь тех, кого считает слабыми, поэтому Польше нужная сильная и хорошо вооруженная армия. В связи с этим он упоминал, что ВС Польши получит «установки, идентичные британской системе Sky Sabre».

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