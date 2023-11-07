Минчанин предложил другу совместный бизнес, а потом проиграл все его деньги в онлайн-казино 7.11.2023, 21:24

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Чем все закончилось.

В Минске будут судить 26-летнего мужчину, которого обвиняют в мошенничестве, пишет «Минск-Новости». Как заявляют в прокуратуре, он взял деньги в долг у друга и потратил их в онлайн-казино.

По информации обвинения, мужчина вместе со своим знакомым задумал бизнес по поставке из Китая турникетов. Он пообещал искать клиентов и получил от знакомого 8000 долларов в три этапа. Тот, к слову, сам взял эти деньги в долг под залог квартиры своей жены.

Как рассказывает прокуратура, «бизнесмен» на самом деле клиентов не искал, а деньги потратил в онлайн-казино. Своему знакомому он объяснил, что товар якобы заказан, но его потеряли по пути, и предоставил в доказательство поддельную переписку с поставщиками. Однако спустя некоторое время, когда знакомый снова поинтересовался, где деньги, мужчина признался, что все их проиграл.

Ему предъявили обвинение по части 3 статьи 209 УК (завладение имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничестве), совершенное повторно, в крупном размере). Согласно заключению эксперта, мужчина страдает психическим расстройством в форме паталогической склонности к азартным играм.

В суде минчанин признал вину. Он возместил знакомому сумму ущерба.

Раньше мужчину уже судили за аналогичное преступление и у него есть непогашенная судимость. До суда его оставили под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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