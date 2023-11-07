СМИ: На главу Палестины Аббаса совершено покушение
- 7.11.2023, 21:31
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Сообщается о погибшем охраннике.
На кортеж президента Палестинской Национальной Администрации Махмуда Аббаса было совершено нападение. В результате погиб охранник, сообщило турецкое издание Yeni Akit.
По информации издания, ответственность за нападение взяла на себя организация «Дети Абу Джандала», связываемая с палестинскими силовыми органами. За два дня до покушения организация отправила Аббасу письмо с угрозами.
«Мы даем президенту Аббасу 24 часа, чтобы предпринять конкретные шаги против Израиля. Иначе силовики не будут подчиняться правительству и не выполнять приказы», – говорилось в письме.
Напомним, Аббас уже дважды с начала новой войны между палестинским движением ХАМАС и Израилем встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Во время последнего разговора он сказал Блинкену, что должно произойти немедленное прекращение огня и что Сектор Газы должен получать гуманитарную помощь.