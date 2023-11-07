Минобороны Израиля: Лидер ХАМАСа окружен в бункере 7.11.2023, 22:02

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Cилы ЦАХАЛа находятся в центре города Газа.

Лидер боевиков группировки ХАМАС Яхья Синвар окружен в бункере. Сейчас он находится в Секторе Газа.

Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант, сообщает Sky News.

Он подтвердил, что силы ЦАХАЛа находятся в центре города Газа.

Также он добавил, что лидер ХАМАСа в Секторе Газа Яхья Синвар окружен в бункере.

Но где именно расположен этот бункер, министр не уточнил.

Нынешний лидер боевиков группировки ХАМАС в Секторе Газа и один из основателей военного крыла организации.

Был одним из соучредителей аппарата безопасности.

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