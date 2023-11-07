Минобороны Израиля: Лидер ХАМАСа окружен в бункере
- 7.11.2023, 22:02
- 5,078
Cилы ЦАХАЛа находятся в центре города Газа.
Лидер боевиков группировки ХАМАС Яхья Синвар окружен в бункере. Сейчас он находится в Секторе Газа.
Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант, сообщает Sky News.
Он подтвердил, что силы ЦАХАЛа находятся в центре города Газа.
Также он добавил, что лидер ХАМАСа в Секторе Газа Яхья Синвар окружен в бункере.
Но где именно расположен этот бункер, министр не уточнил.
Нынешний лидер боевиков группировки ХАМАС в Секторе Газа и один из основателей военного крыла организации.
Был одним из соучредителей аппарата безопасности.