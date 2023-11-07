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Британский король впервые за 70 лет обратился к парламенту с речью

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  • 7.11.2023, 22:09
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Британский король впервые за 70 лет обратился к парламенту с речью

Карл III изложил законодательную программу новой сессии парламента.

Король Британии Карл III выступил с речью перед парламентом. Это было первое обращение британского монарха к нему с 1950 года, отмечает The Daily Mail. Тогда Георг VI (отец Елизаветы II и дед действующего короля) произнес речь по поводу участия Великобритании в Корейской войне (1950–1953). Принцу Чарльзу, который сейчас на троне, тогда было два года.

В своем выступлении 7 ноября Карл III изложил законодательную программу новой сессии парламента, подготовленную премьер-министром Риши Сунаком, сообщает BBC. Речь шла о 21 законе, который планируется принять в течение следующего парламентского года. Среди них — о пожизненном заключении за самые тяжкие убийства, о запрете заключенным вступать в брак, о расширении полномочий полиции, о нефтегазовых проектах в Северном море, о борьбе с курением, в том числе вейпов.

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