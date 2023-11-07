Белорусские кардиологи успешно провели крайне редкую операцию 7.11.2023, 22:30

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По ее итогам у пациентки не возникло осложнений.

Белорусские кардиологи успешно провели редкую операцию по коррекции аневризмы грудной аорты. По ее итогам у пациентки не возникло осложнений, ее отправили на реабилитацию, сообщает Министерство здравоохранения.

Операцию провели в 1-м кардиохирургическом отделении РНПЦ «Кардиология». Пациентом была 59-летняя женщина с 55-миллиметровой аневризмой грудной аорты. Хирурги удалили часть артерии, где была аневризма, и заменили ее искусственным участком (протезом). Врачи получили доступ к аорте через разрезы между определенными ребрами. В течение 45 минут кровоток в ней был остановлен для проведения операции.

Подчеркивается, что это крайне сложная и редкая для всего мира операция, которую удалось успешно провести благодаря правильным и своевременным действиям медиков и росту числа похожих операций в РНПЦ. А с 2007 года смертность среди таких пациентов из-за операций снизилась в Беларуси в два раза.

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