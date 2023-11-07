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Российский самолет нарушил воздушное пространство Латвии

  • 7.11.2023, 22:39
Российский самолет нарушил воздушное пространство Латвии

Дипломата РФ вызвали «на ковер».

Латвия вчера, 6 ноября, зафиксировала нарушение своего воздушного пространства российским самолетом.

Об этом сообщает Министерства обороны Латвии.

По информации ведомства, российский самолет зафиксировали радары Военно-воздушных сил. После нарушения границы воздушное судно вернулось на территорию России.

После инцидента Национальные вооруженные силы Латвии инициировали необходимые действия для предотвращения любой угрозы безопасности страны. О происшествии уведомили НАТО.

Также 7 ноября в Министерство иностранных дел был вызван уполномоченный сотрудник посольства России в Латвии. Ему вручили ноту протеста.

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