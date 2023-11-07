Российский самолет нарушил воздушное пространство Латвии
- 7.11.2023, 22:39
Дипломата РФ вызвали «на ковер».
Латвия вчера, 6 ноября, зафиксировала нарушение своего воздушного пространства российским самолетом.
Об этом сообщает Министерства обороны Латвии.
По информации ведомства, российский самолет зафиксировали радары Военно-воздушных сил. После нарушения границы воздушное судно вернулось на территорию России.
После инцидента Национальные вооруженные силы Латвии инициировали необходимые действия для предотвращения любой угрозы безопасности страны. О происшествии уведомили НАТО.
Также 7 ноября в Министерство иностранных дел был вызван уполномоченный сотрудник посольства России в Латвии. Ему вручили ноту протеста.