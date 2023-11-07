Президент Колумбии поручил «как можно скорее» поднять со дна Карибского моря корабль, затонувший в XVIII веке 7.11.2023, 23:02

1,780

На его борту остались сундуки с драгоценностями на сумму до $20 млрд.

Президент Колумбии Густаво Петро распорядился «как можно скорее» достать корабль, затонувший в 1708 году. Об этом пишет Bloomberg.

Как пишет издание, такое срочное решение Густаво Петро связано с тем, что президентский срок истекает у него в 2026 году. Поэтому для реализации проекта он попросил срочно создать государственно-частное партнерство.

62-пушечный испанский галеон «Сан-Хосе» затонул во время битвы с английским флотом. Сейчас корабль с сундуками, наполненными золотом, серебром и изумрудами на сумму от 4 до 20 млрд долларов, находится на дне Карибского моря. Задача усложняется тем, что на сокровища затонувшего корабля также претендует американская компания Sea Search Armada. Они утверждают, что первыми обнаружили обломки корабля в 1981 году и требуют от правительства Колумбии через суд 10 миллиардов долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».