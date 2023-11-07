Как платить меньше налогов? 7.11.2023, 23:14

О каких льготах не знают многие белорусы.

В Беларуси подоходный налог – это не только способ получения доходов в бюджет. Но еще и возможность поддержать нуждающихся путем предоставления определенных льгот. Некоторые категории налогоплательщиков могут уменьшить подоходный налог, подлежащий удержанию при выплате доходов, воспользовавшись так называемыми налоговыми вычетами.

О социальных и имущественном вычетах, предоставленных для белорусов, Myfin.by подробно рассказал Роман Шпаковский, ADIT, адвокат МГКА.

Льгота при приобретении жилья (имущественный налоговый вычет)

Государство предоставляет налоговую скидку на приобретаемую недвижимость (включая квартиры и одноквартирные жилые дома, а также затраты на их постройку), в том числе проценты по займу, кредиту или лизингу на ее приобретение.

Например, если покупаете квартиру за 200 000 рублей, вы сможете заплатить на 26 000 рублей меньше подоходного налога в будущем. То есть квартира становится на 13% дешевле.

Условием применения этой льготы является постановка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Требования к этому достаточно жесткие (как и должно быть): например, принимается во внимание жилье родственников, с которыми совместно проживаете (прописаны). Если вы ухудшили свою ситуацию (например, продали жилье или переехали от родителей на снятую квартиру), на учет сможете стать через 5 лет.

Регулирование учета нуждающихся достаточно сложное, ситуации все индивидуальные, но для начала необходимо ознакомиться со статьями 36 и 37 Жилищного кодекса.

Также одно из оснований постановки на учет может подойти большому количеству людей – молодая семья без жилья.

Для постановки на учет по такому основанию необходимо, чтобы:

оба супруга вступали в брак впервые;

семья являлась молодой – один из супругов не достиг возраста 31 года;

у супругов не было договоров найма жилого помещения государственного жилищного фонда или найма объекта долевого строительства (схема, при которой до выплаты рассрочки дольщик живет в квартире на основании договора найма).

Получается, даже если у родственников есть жилплощадь, государство готово поддержать молодую семью и поставить ее на учет как нуждающуюся. Разумеется, поддержка не ограничивается налоговой льготой, но она одна стоит того, чтобы внимательно посмотреть на возможность стать на учет.

Льгота на страхование (включая накопительное)

Это очень интересная льгота, которая может использоваться для различных целей. Государство поощряет развитие страхования и предоставляет такую льготу вне зависимости от имущественного положения страхователя.

Льгота предоставляется в полном объеме уплаченных взносов. Количество и сумма договоров не ограничивается.

Например, если заплатили 1000 рублей в качестве страховых взносов, сможете отдать на 130 рублей меньше подоходного налога.

Льготы выдаются только по взносам в адрес белорусских страховых организаций и по следующим видам страхования:

страхование медицинских расходов;

страхование дополнительной пенсии (договор на 3 года и более);

добровольное страхование жизни (договор на 3 года и более).

Льгота также предоставляется, если такие договоры заключили в интересах супруга или близких родственников (родители, дети, родные братья и сестры, дед, бабушка, внуки, прадед, прабабушка, правнуки). Если пользуетесь платной медициной и тратите на врачей 100 рублей в месяц, аналогичная по стоимости страховка будет стоить 87 рублей с учетом льготы.

Обращаем внимание, что, если такое страхование производит за вас наниматель, он также может освобождаться от ФСЗН (есть дополнительные условия и ограничения), что в сумме экономит до 50% от страхового взноса.

Соответственно, если интересен один из видов такого страхования, имеет смысл обсудить с нанимателем возможность его предоставления компанией и за счет уменьшения налоговой нагрузки увеличить страховые суммы.

Добровольное страхование жизни

Концепция страхования жизни достаточно необычная и неочевидная для большинства белорусов. Однако она распространена во всем мире, и о ней нужно знать.

Страхование жизни выполняет две функции. Во-первых, это накопление богатства.

Например, вы платите по $100 в течение 5 лет, и, если ничего не происходит, дожитие до этого возраста считается страховым случаем, вы получаете выплату $6000 (+дополнительный доход, обычно он чуть меньше дохода по депозитам).

Во-вторых, это защита близких от непредвиденных случаев. Важно понимать, что налоговая льгота значительно усиливает накопительную функцию такого страхования, добавляя более 4% годовых при договоре на 3 года (минимальный срок для льготы). И льготу получаете сразу – при следующей выплате зарплаты после взноса. При текущих ставках по валютным депозитам около 1% годовых это становится достаточно выгодным способом сбережения и накопления.

Страхование дополнительной пенсии примерно аналогично страхованию жизни, только срок выплаты привязывается к наступлению пенсионного возраста, а на длинном периоде влияние налоговой льготы на доходность значительно уменьшается.

Льгота на обучение

Государство предлагает льготы и для платного получения образования. Обучение должно быть обязательно в учреждении образования Республики Беларусь (высшее, средне-специальное или профессионально-техническое). По каждому из видов образования льгота дается только на первое (если сначала получить профессиональное, а потом высшее, льгота распространяется на оба).

Льгота предоставляется на всю оплаченную стоимость обучения, включая проценты по кредитам и займам, выданным для прохождения образования. Если не использовали вычет (потому что учились, а доходов не было), он переносится на будущие периоды.

Получается, что сумма дохода, равная сумме оплаты за учебу, не облагается подоходным налогом. Аналогично страхованию, льгота предоставляется, если оплачиваете образование за супруга и близких родственников (например, родители за детей).

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