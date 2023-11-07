В Москве жены мобилизованных впервые вышли на пикет с требованием вернуть мужей домой 7.11.2023, 23:26

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Фотофакт.

В Москве во вторник, 7 ноября, около 30 родственниц мобилизованных оккупантов впервые с начала полномасштабного российского вторжения в Украину устроили акцию протеста с требованием вернуть военных домой. Пикет длился не более пяти минут, сообщают «Важные истории».

Акция проходила во время митинга коммунистов, посвященного 106-й годовщине Октябрьской революции. После того, как женщины развернули плакаты с требованием провести ротацию оккупантов, к ним подошла полиция.

Участников акции попросили подождать до конца мероприятия, связанного с годовщиной революции, после чего пообещали «передать их обращение» властям.

Как рассказала одна из протестующих, в октябре родственники мобилизованных подавали заявку на проведение митинга, но московские власти им отказали якобы из-за карантинных ограничений.

СМИ отмечает, что за год «частичной мобилизации» родственники военных страны-агрессора отправили множество жалоб чиновникам с просьбой вернуть мужчин домой или провести ротацию. Однако кремлевский режим не отвечает на просьбы.

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