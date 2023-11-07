В Добруше начинают судить почти всю «агроэлиту» района 7.11.2023, 23:44

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«Депутатов», глав хозяйств, «делегата ВНС» и «руководителя года».

В суде Добрушского района 8 ноября начинается уголовный процесс над группой обвиняемых по коррупционным статьям. Фигурантами дела оказались известные руководители сельскохозяйственной сферы района, пишет «Флагшток». Пока они, по версии следствия, занимались коррупцией, им присваивали почетные звания.

Как ранее сообщало издание, одним из фигурантов этого уголовного дела стал экс-начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Добрушского райисполкома, бывший первый зампред райисполкома Евгений Игнатенко.

Руслан Соколов

Судебное расписание показало масштаб дела: вместе с Игнатенко перед судом предстанут руководители местных хозяйств — фактически под суд попала почти вся сельхозэлита района. В частности, это Руслан Соколов, который в 2019 году на должности директора сельхозпредприятия «Тереховка-Агро» был назван победителем в номинации «Руководитель года».

Скриншот расписания судов. Источник: «Флагшток»

В числе обвиняемых и другие руководители хозяйств, есть среди них и действующие «депутаты» местных советов. А еще «делегат» во Всебеларусское народное собрание от Добрушского района — директор ОАО «Калининский» Виктор Байдов.

«Работает исключительно производительно и эффективно, небольшими затратами труда достигает значительных результатов. Отличается дисциплинированностью, исполнительностью, принципиальностью, требователен к себе и подчиненным. Обладает хорошими организаторскими способностями», — такую характеристику ему давали в 2020 году.

Виктор Байдов. Фото: «Добрушский край»

Также среди фигурантов дела — глава сельхозпредприятия «Жгунское» Наталья Степанова, директор ОАО «Красная Буда» Ирина Бездольная и другие обвиняемые.

Обвинения предъявлены по статьям «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями», «Служебный подлог», «Превышение власти или служебных полномочий», а также «Злоупотребление властью или служебными полномочиями».

По версии следствия, аграрии занимались приписками с целью продемонстрировать высокие показатели производства и реализации молока. В результате реальные объемы производства молока в Добрушском районе были завышены на 5 тыс. тонн.

Фигурантам приписывают преступную деятельность в период 2019—2022 годов — как раз в то время, когда некоторым ныне обвиняемым давали почетные звания, положительные характеристики, отправляли на ВНС.

«Экс-руководителям предъявлено обвинение в даче и выполнении незаконных указаний на оформление фиктивной документации, влияющей на высокие показатели по производству и реализации молока. Работники сельхозпредприятий беспрекословно выполняли незаконные указания вышеуказанного представителя органа власти», — говорилось в сообщении Следственного комитета.

Ирина Бездольная. Источник: «Флагшток»

Что касается бывшего зампреда райисполкома, то «в его зоне интересов находились принадлежащие хозяйствам автомобильное топливо, строительные материалы — шифер, стеновые блоки»:

«Эти материалы были использованы при строительстве бани для его нужд. Кстати, услуги рабочих по ее строительству оплачены также за счет средств одного из сельхозпредприятий. Похищались и иные материальные ценности, принадлежащие юрлицам. Например, зампредседателя райисполкома систематически устраивал банкеты, для которых совместно с директором одного из хозяйств регулярно похищал продукцию собственного производства сельхозпредприятия», — уточняли в СК.

По информации ведомства, в ходе следствия обвиняемые возместили почти 100 тыс. рублей ущерба. В адрес сельхозпредприятий Гомельской области, местных органов власти и управления, органов статистики и службам, отвечающим за ветеринарный надзор, было внесено 17 представлений. По результатам их рассмотрения к дисциплинарной и материальной ответственности привлечено 49 должностных лиц и других работников.

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